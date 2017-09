Stačí zapojit elektřinu a devadesátiletý mlýn na Slovácku zase pojede

Už je to více než devadesát let, co Drahomír Pipal koupil v Šumicích na Uherskobrodsku vyhořelý mlýn a postavil ho opět na nohy. Díky dokonale zachovaným technologiím, kterými jej vybavil, je dnes mlýn zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a láká zájemce o technickou historii.