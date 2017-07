Ve Valašských Kloboukách se střetla „vojska“, předvedla přepadení vlaku

Nejde o rekonstrukci konkrétní bitvy, je inspirovaná celkem běžnou situací té doby. Málo početná hlídka obezřetně kráčí kolem vagonů, zatímco příkopem u kolejí se plíží ruští zvědové. Obecenstvo vidí, jak chvíli pozorují vlak, pak se vrací ke své skupině a ta se dává do pohybu.

Zároveň s pěšáky vyráží i obrněné vozidlo - replika skutečného. „Vyrobili ale jen jediný prototyp, který doprovázel vojáky během přesunů a kryl je proti leteckému útoku,“ vysvětluje majitel vozu Josef Křelina. Je z Mladé Boleslavi a vůz značky Romfell vyrobil sám. „Ten původní byl na podvozku mercedesu, já jsem použil škodu 1203,“ prozradil. K dispozici měl jen tři fotografie, stroj sám se nedochoval, zničili ho po roce 1919 při nepokojích na československé hranici.

To už se ale ruští vojáci společně s českými legionáři dostali do vlaku, postupně dobývají vagon po vagonu a nádražím v Kloboukách zní hlasité výstřely. Ty ale zároveň varují rakouské vojáky, kteří spěchají zpátky k vlaku na pomoc hlídce. Situace na bojiště se rychle obrací a monarchie nakonec vítězí.

Bitva končí popravou dezertéra. Aktéři bitvy jsou na pokraji sil, program tady začal už dopoledne a oni tráví už několik hodin v teplých uniformách. „Kouše to a košili na sobě mám přilepenou jako obvaz,“ směje se předseda pořádajícího spolku Miroslav Maňas. „Jenomže ti kluci v tom trávili několik let na vojně a tak to den vydržíme i my,“ dodává už s vážnou tváří.

Spolek Jižní Valašsko se do podobných akcí pouští každým rokem, loni odrazili útok Turků, letos i kvůli nedávnému výročí bitvy u Zborova zvolili první světovou válku. Nejde ale jen o divadlo, bojové ukázce předcházela módní přehlídka dobových uniforem s velmi podrobným komentářem či výpravná lekce o četnictvu.

Návštěvníci se tak dozvěděli řadu podrobností, třeba že četníkem se člověk mohl stát až po dvou letech kvalitní služby. Do té doby byl takzvaným čekatelem.