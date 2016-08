Bugatti a kulisy Baťových závodů? To s člověkem zacvičí, říkají jezdci

Jaké pak má pocity, když je půjčí do ruky cizímu jezdci? „To ne, nepůjčil bych je. Jedou s nimi lidé, které dobře znám a mají k nim stejný vztah jako já,“ ujistil Samohýl.

Namátkou kardiochirurg Jan Pirk, bývalý jezdec rally Raimund Baumschlager nebo šéf slévárny v Popovicích, kde vznikají náhradní díly pro Samohýlovy bugatky, Antonín Dědek. „Je to taková odměna za to, že ho celý rok obtěžuju,“ usmál se majitel vozů. Jeho sbírka je totiž z větší části tvořená věrnými kopiemi slavných aut.

Když se před lety pustil do oprav veteránů, začal nakupovat jednotlivé díly na aukcích a burzách po celém světě. Jenomže brzy zjistil, že reálnější je začít s jejich výrobou. „Když koupíte původní karburátor, dáte za něj dva tisíce euro a stejně ho musíte repasovat, je lepší vyrobit nový,“ potvrdil podnikatel. Dílny má v Otrokovicích a zaměstnává několik sléváren v okolí. Od první myšlenky ke kompletnímu autu vedla cesta dlouhá sedm let.

Sami jezdci popisují závod v rámci barumky jako privilegium a skvělý zážitek. „To je něco nepopsatelného, kulisy Baťových závodů, davy diváků, to s člověkem zacvičí,“ popsal Dědek. Ve voze měl s sebou syna a dva vnuky.

Ačkoliv je sbírka veteránů pojízdná, odjet s jednotlivými kousky přeci jen vyžaduje přípravu. „Kontrola baterie a provozních kapalin je samozřejmost, ale problém dělá benzín a usazeniny z něj,“ vysvětlil Samohýl.

Z trhu totiž zmizel speciální 90oktanový benzín s olovnatou příměsí, který veteráni lépe spalovali. Teď se příměsi musí do nádrže přilévat, a pokud vůz delší dobu stojí, usazují se na dně.

Kromě Bugatti byly na trati závodu k vidění i další skvosty – Bentley Kompresor, Ford T Racing nebo Amilcar CGS. „Všechno to jsou soutěžní vozy, dá se jim šlápnout na pedál a jezdci to využívají. Třeba hodnota toho Bentleye je přes milion euro a když vidíte, jak rychle s ním majitel jezdí, je to neuvěřitelné,“ podotkl Samohýl.