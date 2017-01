Máme holku! V Napajedlích se v noci na úterý narodilo první letošní hříbě

Přestože je na světě pouze několik hodin, v klidu dokáže postát jen ve chvíli, kdy pije mléko od své matky. Jinak ale první hříbě letošního roku narozené v napajedelském hřebčíně živě pobíhá po stáji a vyhazuje nožky.

Malá hnědka s výraznou lysinou na hlavě přišla na svět v úterý kolem půl druhé ráno. „Hříbě se sice narodilo 12 dní před termínem, ale je krásné a životaschopné. Samozřejmě, že je o trošku menší, než by mělo být, ale vše určitě brzy dožene,“ vylíčila vedoucí hřebčína Martina Benková.

Už několik minut po porodu stálo hříbě na vlastních nohách, velmi brzy se také poprvé napilo mateřského mléka. „Díky tomu do sebe dostalo mlezivo, ve kterém jsou důležité protilátky proti případným nemocem a infekcím,“ vysvětlila ošetřovatelka Kateřina Dobrovolná.

Ta nyní spolu s kolegy na malou klisnu bedlivě dohlíží. „Kontrolujeme ji každou hodinu. Denně jí také budeme měřit teplotu, abychom věděli, zdali je všechno v pořádku. Hříbě je ale zdravé, má chuť do života,“ přiblížila.

Pokud se to nezmění, v nejbližších dnech by se klisnička mohla premiérově podívat alespoň na několik minut ven. Do půl roku věku hříbě zůstává u matky, poté jej chovatelé odstavují. V Napajedlích vydrží zhruba do jednoho roku.

Jméno musí začínat na L, navrhnout ho může veřejnost

„Pak se koně prodávají a odcházejí do tréninku. Už ve dvou letech poté mohou běhat své první dostihy,“ nastínila Benková.

Snad jediné, co tak novorozené klisně zatím chybí, je jméno. Do jeho výběru se přitom už tradičně může zapojit také veřejnost. Stačí napsat na mailovou adresu benkova@bcl.cz. Podmínkou je, aby jméno začínalo na písmena L nebo LA po matce hříběte.

Třináctiletá klisna se jmenuje La Rainba a narozené hříbě je jejím čtvrtým potomkem. „Dva z nich už se velmi dobře umisťují na drahách. Hřebec Landaron doběhl třetí v Ceně Masise, klisna Lacorana pak pátá v Jarní ceně klisen,“ ocenila Benková.

Otcem hříběte je pak dvanáctiletý hřebec Pouvoir Absolu, který velmi úspěšně běhal dostihy ve Francii.

V hřebčíně čekají letos narození dalších 19 hříbat z vlastního chovu a 10 až 15 u klisen, které mají v Napajedlích ustájeni jiní majitelé. Celkem se v zařízení, které se historicky specializuje na chov anglického plnokrevníka, starají o bezmála stovku zvířat.