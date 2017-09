Zámecké rybníky v Holešově vysychají, voda mizí už v náhonu

„Velké potíže jsme měli během zimy, kdy se v Dobroticích valila voda na cyklostezku. Měli jsme tam dvacet centimetrů ledu, místo jsme museli zapáskovat a uzavřít,“ popsal místostarosta Radek Doležel.

Podle něj situace už dlouhou dobu volá po komplexním řešení. Město si letos nechalo zpracovat studii opravy celého náhonu a už letos na podzim by se měla opravit nejkritičtější část, kde voda utíká mimo náhon.



„Jde asi o padesátimetrovou část v úseku, kde náhon přechází přes řeku Rusavu takzvanými vantroky, což jsou dřevěná koryta. Půjde o vybagrování koryta a výměnu půlskruží, které tam jsou,“ nastínil Doležel. Letošní oprava by měla město stát do 300 tisíc korun.

Mnohem větší částku si vyžádá oprava celého náhonu včetně zámeckých rybníků ve tvaru trojzubce. Stěny rybníků se totiž začínají bortit a také z trojzubce mizí voda.

Rekonstrukce bude stát desítky milionů

„Dlouhou dobu se tato oprava odkládala s tím, že bude velmi nákladná. Podle odborníků by však celá rekonstrukce mohla vyjít asi na 60 milionů korun a většinu by mohly pokrýt dotace,“ vysvětlil Doležel.

V příštím roce by měl vzniknout projekt, samotná rekonstrukce by pak mohla přijít na řadu o rok později. Na to by mohla navázat i obnova další části zámecké zahrady. Radnice už v posledních letech zútulnila prostranství před zámkem, kde vznikly mlatové plochy, nechala vysadit aleje, pořídila nové lavičky a odpadkové koše.

„Přední část zahrady už vypadá útulně, rádi bychom pokračovali i zadní částí a oborou. Zvažujeme i vybudování dřevěných mostků, které kdysi historicky přes zámecký náhon vedly,“ zmínil místostarosta. Celkovou obnovu zahrady by měla řešit studie, kterou by město rádo pořídilo ještě v letošním roce.