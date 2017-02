Lidé v Chropyni prosadili úplný zákaz hazardu, starostka byla proti

Starostka Věra Sigmundová přitom zastává mírnější postoj. „Jsem demokrat, respektuji názor většiny,“ reagovala Sigmundová, která sama chtěla regulaci hazardu.

Vyhlášku o plošném zákazu už město odeslalo na ministerstvo financí. Rozpočet města činí 83 milionů korun, na příjmech teď přijde ročně o zhruba dva miliony, což podle starostky není zásadní výpadek. Obává se však vzniku nelegálních heren.

Odpůrci hazardu jsou naopak maximálně spokojení.

„Je to obrovský úspěch všech, kdo se do toho zapojili. Plošný zákaz je nejrychlejší a nejefektivnější řešení, hazard zmizí jednou provždy,“ věří organizátor protestu a předseda spolku Lužňáci Michal Pospíšil.

Také on souhlasí, že výpadek v rozpočtu nebude zásadní, navíc když městům a obcím v posledních letech rostou daňové příjmy.

Jezdili sem gambleři odjinud

Vlna nevole se v Chropyni zvedla poté, co byla letos v lednu na místě menší herny na sídlišti poblíž školy otevřena nová, větší. K původním 24 hracím přístrojům tak přibylo dalších 35.

V lednu dokonce místní obyvatelé svolali veřejné setkání před radnicí, aby si vynutili nastavení pravidel pro hazard.

Ukázalo se navíc, že do Chropyně přijíždějí stále častěji hrát lidé z okolních měst, kde hazard zlikvidovali. Například z nedaleké a větší Kroměříže.

„Místních lidí bylo v hernách minimum,“ popsala Sigmundová, podle níž je to ale spíše argument pro to, že by hazard neměl obyvatelům města vadit.

„Typický gambler přijel autem, zahrál si a zase odjel. Neměl zájem dělat ve městě nepořádek, negativní dopady byly minimální,“ řekla chropyňská starostka.

Větší problémy podle ní byly u druhé menší herny, kde nechalo město instalovat dvě kamery.