Slonice Zola je březí, ve zlínské zoo vyhlížejí první africké slůně

Trojici slonic, tehdy devítiletou Kali, osmiletou Zolu a sedmiletou Ulu, získala zlínská zoo v dubnu 2003 z jihoafrického Krugerova národního parku.

Původním záměrem byl pouze chov slonic, v roce 2014 ale Evropská asociace zoologických zahrad požádala o zapojení geneticky významných zlínských slonic do chovného programu, ať již přímo ve Zlíně, nebo v jiném zařízení.

Zlínská zoo se rozhodla přistoupit k umělé inseminaci slonic, zároveň také při připravovaném obřím projektu Karibuni vybuduje největší vnitřní ustájení pro slony v Evropě, rozloha bude činit tři tisíce metrů čtverečních.

Při přípravě na umělé oplodnění bylo jedním z nejobtížnějších úkolů naučit slonice vstupovat do inseminačního boxu, zvykaly si na něj několik měsíců. Bylo nutné je naučit vcházet do něj, zůstat vevnitř, přivyknout na to, že se box za nimi zavře.

Adaptaci poměrně rychle zvládly Zola a Ulu. Po následné sérii vyšetření vybrali odborníci pro umělé oplodnění jako první jednadvacetiletou Zolu.

VIDEO: Slonice ve zlínské zoo si zvykají na klec kvůli inseminaci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Rozběhl se kolotoč každodenních odběrů krve a moči pro stanovení nejvhodnějšího termínu inseminace. Právě načasování inseminace je důležitým předpokladem její úspěšnosti. Neurčoval se však pouze den, ale téměř ideální hodina realizace umělého oplodnění,“ upozornila mluvčí zlínské zoo Romana Bujáčková.

Inseminace čeká brzy nejspíš i slonici Kali

Pro vůbec první inseminaci samice slona afrického na území České republiky nakonec určili 29. září 2016. Akce trvala pět hodin. Ošetřovatelé nejprve během tréninku navedli Zolu do boxu. Poté nastoupili němečtí kolegové a provedli samotný zákrok. Pro oplodnění slonice dorazilo semeno z francouzské Zoo Beauval (více o inseminaci jsme psali zde).

A před pár dny dorazila netrpělivě očekávaná zpráva z německé laboratoře: „Inseminace se zdařila a slonice Zola je již ve čtvrtém měsíci březosti. Pokud půjde vše podle předpokladů, slůně by se mělo narodit v létě příštího roku,“ hlásí ředitel zahrady Roman Horský.

V plánu je, že se porod uskuteční ještě ve stávajícím pavilonu, který zoo pro tyto potřeby náležitě upraví - rozdělí jej paprskovitě na tři samostatné části, aby každá ze slonic měla svůj vlastní prostor.

Také se zbylými dvěma slonicemi ošetřovatelé pokračují v tréninku. Jako druhou pro inseminaci připravují samici Kali. Pokud půjde vše podle plánu, mělo by k jejímu umělému oplodnění dojít v první polovině letošního roku.

V plánu jsou safari trucky i loďky na řetězech

V příštím roce už slonice budou moci využívat první ze dvou nových výběhů, který zoo postaví za 20 milionů korun. Nebude sice ještě přístupný návštěvníkům, budou mít na něj ale výhled díky nové vyhlídce.

Celá první část projektu Karibuny, vůbec největší akce v dějinách zlínské zahrady, potrvá do roku 2021. Úpravy nově získaných pozemků o ploše 24 hektarů vyjdou na 200 milionů korun.

Karibuny zavede návštěvníky do oblasti střední a západní Afriky, umožní jim během 30 až 40 minut poznat regiony uvedených oblastí.

Turisté se zde budou pohybovat v safari trucku, velkém nákladním automobilu s kapacitou 70 osob, i na loďkách upevněných na řetězovém systému.

„Návštěvníci tak budou moci pozorovat mnohé druhy zvířat z bezprostřední blízkosti, v některých místech by dokonce mohli být součástí jejich teritoria. Hlavní dominantou bude chovné zařízení pro slony odpovídající nejnovějším poznatkům a standardům chovu a rozmnožovaní afrických slonů. Oblast se také stane domovem dalších zástupců africké fauny, a to primátů, šelem, afrických kopytníků a pravděpodobně i hrochů,“ poznamenala mluvčí zahrady.