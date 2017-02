Brod nevěděl o projektu za 25 milionů, na své firmy začne víc dohlížet

Šlo o projekt vyhlášený ministerstvem školství a financovaný státem a Evropským sociálním fondem, jenž se zaměřil na středoškoláky bez maturity. Jeho součástí je zaměstnání asi tří desítek lidí, kteří budou dostávat mzdu.

Některým radním se nelíbilo, že v podmínkách se ředitel Aleš Řezníček zavázal, že v případě opoždění mzdy doplatí částku město. Radnice přitom o takovém závazku nevěděla.

Řezníček ale od začátku tvrdí, že město do žádného rizika nedostal.

„Projekt je hrazený a finančně dostatečně krytý. Obavy města byly a jsou opravdu zbytečné,“ poukázal ředitel.

K odvolání ředitele rada města nepřistoupila

Za sebou má už několik podobných projektů a díky nim, podle svých slov, získává brodský dům dětí prestiž i majetkové vybavení.

Okolnosti projektu přesto prozkoumala speciálně vytvořená komise, která zjistila drobné pochybení ředitele. Přestože se předtím mluvilo i o jeho odvolání, radní nakonec problém vyřešili ústně.

V budoucnu by ale dům dětí a mládeže měl být účetně rozdělený na dvě části. Jedna by sledovala projekty, do kterých se zapojuje, druhá samotnou organizaci volnočasových aktivit pro uherskobrodské děti, ke které byl dům speciálně zřízený.

Novinka s povinným zveřejňováním projektů se v Uherském Brodě dotkne například místních technických služeb, mateřských a základních škol, domu kultury nebo Centra pohybových aktivit Delfín.

„Jejich ředitelé k tomu výhrady nemají, ale je trochu hloupé, že jim přibudou administrativní povinnosti, přestože oni nic nezpůsobili,“ poznamenal starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.