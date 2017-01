Po kritice z ministerstva řeší Hradiště znovu sporný ústupek developerovi

Na dopis z ministerstva reagovalo město před pár dny dodatečným zveřejněním záměru na sporné vypuštění zmíněné povinnosti ze smlouvy s firmou. Vše sice už jednou, na posledním jednání před volbami v roce 2014, schválili zastupitelé, nyní o tom však musí hlasovat znovu, na konci února.

Záměr teď visí na úřední desce a kdo chce, může proti němu ještě do 6. února podat námitky. „Zveřejnění je nutné kvůli dalšímu postupu i proto, abychom vyloučili případné pochybnosti o zákonnosti postupu města,“ vysvětlil mluvčí radnice Jan Pášma.

Město prodalo pozemky v roce 2009. Firma Manag měla podle původní dohody na největším hradišťském sídlišti, kde žije kolem pěti tisíc obyvatel, postavit 130 nových bytů a parkovací dům nebo parkoviště. Vzniknout mělo vedle obchodního domu, kde v provizorním stavu funguje i dnes.

Jako pojistku, že developer skutečně postaví, co slíbil, a nebude s pozemky spekulovat, si radnice ve smlouvě prosadila pokutu ve výši 10 milionů korun. Splatná měla být v případě, že do deseti let firma parkoviště nepostaví.

Skončí případ u soudu?

Tři roky starý dodatek ke smlouvě, kterým Manag o tuto povinnost přišel, se nepozdával opozičnímu zastupiteli Janu Zapletalovi, jenž se na konci loňského roku obrátil na stát.

Zapletal se snaží, aby zastupitelé změnu smlouvy v únoru napodruhé neschválili. „Tím pádem bude platit původní smlouva, která firmu nutí na své náklady pod pokutou deset milionů vybudovat parkovací dům nebo parkoviště,“ poukázal.

Starosta Stanislav Blaha už dříve prohlásil, že změnou smlouvy radnice o žádné peníze nepřišla. Není vyloučené, že by případ mohl skončit až u soudu.

Původní plány radnice s lokalitou Nové Štěpnice - Zahrádky zmiňovaly vznik 120 až 200 nových bytů. Konečné číslo ale bude zřejmě výrazně vyšší. V současnosti je bytů 120, v prosinci se firma Manag pustila do stavby dalších 147 bytů. Aktuální projekt už celkem počítá na dvouhektarové ploše se 350 byty. Stavební firma Manag případ dlouhodobě nekomentuje.