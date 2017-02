Uherské Hradiště a Kunovice trápí kolony, nové silnice by stály miliardu

Ten problém trvá už roky, a pokud ho stát nebude řešit, je pravděpodobné, že nastane dopravní kolaps. Hlavní tah mezi Starým Městem, Uherským Hradištěm a Kunovicemi je totiž přetížený.

„Denně přes nás projede přes šestnáct tisíc aut. Je to moc a i z nového generelu dopravy jasně vyplývá, že tato situace se musí řešit,“ prohlásila starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Postoj státu i Zlínského kraje je ale několik let stejný a řešení zatím nenabízí. Řidiči, kteří v dopravní špičce touto cestou jezdí, tak nemají na výběr. Ve chvíli, kdy se dostanou na začátek Kunovic, čeká je pomalé popojíždění v koloně, jež se táhne na konec města přes dvě světelné křižovatky. A ty takovému náporu nestačí.

Řidiči na úseku dlouhém jeden a půl kilometru, který by měli projet za necelé dvě minuty, stráví i desetkrát více času. Pro ty, již míří ze Slovenska přes Veselí nad Moravou a v Kunovicích se potřebují napojit na silnici I/50, jiná cesta neexistuje. Přes město vede jeden jízdní pruh a křižovatka, která je na obchvat navede, má krátké odbočovací pruhy. Místo toho, aby kolony zkracovala, spíše je brzdí.

Zpomalení pak pokračuje i přes Hradiště, kde je sice pruhů více, ale sjíždějí se tam řidiči z více směrů.

„Jde o páteřní komunikaci, která je velmi frekventovaná a ve špičkách tady řidiči jezdí v pomalu jedoucích kolonách,“ potvrdila za dopravní policisty mluvčí Lenka Javorková.

Města potřebují ulevit novými silnicemi

Hlas z města je ještě důraznější. „Víme, že pokud s tím něco neuděláme, za patnáct let tady nastane dopravní kolaps,“ varoval místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka.

Jeho slova potvrzuje aktualizovaný generel dopravy pro všechna tři města v souměstí. Hotový je zhruba půl roku. Rozsáhlý dokument mimo jiné říká, že je potřeba udělat obchvat Kunovic.

Ten spočívá v napojení páteřní cesty na silnici I/50, po níž jezdí hlavně nákladní auta a kamiony mezi Brnem a Slovenskem. Stejně by to mělo udělat i Hradiště, a to tím, že napojí sídliště Štěpnice na Průmyslovou ulici, a tu zase navede na silnici I/50.

„Ze Štěpnic, a tudíž i z nemocnice vede jediná cesta, která je přetížená. Když tuto dopravu odvedeme pryč, bude to znamenat zásadní zlepšení,“ vysvětlil Procházka. Před sedmi lety došli ke stejnému závěru i odborníci, kteří zpracovávali generel dopravy pro celý Zlínský kraj.

„V případě, že nebude vystavěn obchvat Kunovic, dojde k vyčerpání kapacity stávající komunikace,“ píše se v dokumentu.

Stát upřednostňuje dálnici D55

Zlínský kraj i Ředitelství silnic a dálnic, potažmo ministerstvo dopravy o problému souměstí ví už několik let. Nejen díky dokumentům, ale také proto, že zástupci radnic na to roky upozorňují.

Je tady ale několik problémů, které stavby brzdí. Tím zásadním jsou finance. Jen obchvat Kunovic by měl stát miliardu. Další mnohamilionové částky budou potřeba na nové silnice v Hradišti. Otázkou také je, kdo má zmíněné cesty postavit a sehnat na ně peníze.

„Je to soustavný boj o to, zda mají místní, nebo celokrajský význam,“ konstatoval krajský radní za dopravu Pavel Botek.

Podle radnic jde jednoznačně o působnost kraje, případně státu. Páteřní cesta přes všechna tři města je totiž silnice první třídy s označením I/55, a tudíž se o ni stará stát. Ten ale před obchvatem Kunovic upřednostňuje dálnici D55 z Olomouce do Břeclavi, která zatím končí v Otrokovicích. S obchvatem vyčkává.

„Mělo by jít o mimoúrovňové křížení silnic, a to je problematické. Snažíme se najít kapacitně příznivější řešení,“ potvrdil mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

Podle Botka je potřeba svolat s radnicemi jednání na půdě kraje a znovu problém otevřít.