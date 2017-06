Podvodník se v e-mailu vydával za šéfa, účetní mu poslala půl milionu

Na začátku podvodu byl e-mail, který vypadal, jako by jej napsal a poslal majitel firmy. Po účetní požadoval urgentní úhradu 16 930 eur (v přepočtu 444 tisíc korun) do banky v Anglii.

„Účetní se e-mailem zeptala na pár podrobností a úhradu peněz bezodkladně podle požadavku provedla. Potvrzení o jejím provedení poslala majiteli prostřednictvím svého mobilního telefonu,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Když majiteli potvrzení přišlo, šel se účetní hned zeptat, co je to za platbu. Záhy tak vyšlo najevo, že on jí ze svého e-mailu žádnou žádost o platbu neposílal. I policie však uznala, že e-mail působil věrohodně.

„Devětatřicetiletá žena se stala obětí podvodníka, který odeslal podvodný e-mail, jenž měl všechny atributy e-mailu odeslaného od jejího nadřízeného,“ doplnila Kozumplíková.

Po pachateli začali v tomto týdnu pátrat zlínští kriminalisté. Pokud ho dopadnou, bude mu hrozit až pětileté vězení.

„Vzhledem k tomu, že tento případ není rozhodně ojedinělý, upozorňujeme všechny majitele firem, aby byli obezřetní při zasílání plateb a své zaměstnance poučili o tom, aby si raději každou platbu před odesláním řádně ověřili,“ zdůraznila policejní mluvčí.