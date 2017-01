Soud v kauze šíření viru HIV nerozhodl, čeká na lékařskou zprávu z věznice

K přenosu viru HIV údajně došlo při sexuálním styku v červnu 2013, kdy poškozený navštívil Sousedíka u něj doma. Po vyšetření v březnu 2014 pak byla u čtyřiadvacetiletého muže zjištěna pozitivita na virus HIV. Dotyčný za původce nákazy označil při listopadovém stání před soudem právě obžalovaného, kterému hrozí až dvanáctileté vězeni (více zde).

„U obou z nich byl zjištěn shodný genotyp B. Ten je v České republice nejběžnější, přesto nelze vyloučit, že se poškozený právě od pana Sousedíka skutečně nakazil. Okamžik nákazy v červnu 2013 je pravděpodobný,“ poukázala znalkyně Markéta Petrovová.

Ta zároveň upozornila na rizikové sexuální chování ze strany obžalovaného.

„V jeho anamnéze lze najít hepatitidu B, hepatitidu C a herpetickou infekci. Dokazuje to, že bezpečný sex neměl vždycky,“ podotkla znalkyně.

Sám Sousedík před soudem ale znovu zopakoval, že má dlouhodobé potíže s erekcí a nemůže tedy být při sexu aktivní. Celou obžalobu považuje za nesmysl, který prý vyprovokoval jeho zmíněný přítel.

„Když jsme se poprvé viděli, řekl jsem mu, co mi je a on toho jen zneužil. Setkal jsem se s ním pouze třikrát. Chtěl po mně sex ve více lidech a to já nesnáším, tak jsem ho vždycky vypoklonkoval. Nikdy jsem s ním nic neměl,“ přiblížil Sousedík, který je HIV pozitivní od roku 2005 a už u něj vypukla i nemoc AIDS.

Co řekne lékařská zpráva z věznice?

Výrazný posun do řešení případu má přinést lékařská zpráva z příbramské věznice, kam poškozený nastoupil zhruba půl roku po údajném styku se Sousedíkem k výkonu trestu. Soud si ji na návrh obhajoby vyžádal už v listopadu, generální ředitelství vězeňské služby ji však prozatím nedoručilo.

„Na zprávu z věznice si musíme počkat,“ nastínila předsedkyně senátu Iveta Šperlichová.

Jak podotkl Sousedíkův obhájce Miloslav Jančík, lékařské vyšetření poškozeného při nástupu do příbramské věznice má prokázat, že v té době ještě nebyl poškozený HIV pozitivní.

„Pokud je někdo šest měsíců poté, co měl být nakažen, stále HIV negativní, svědčí to o tom, že se velmi pravděpodobně nakazil někde jindem než u Sousedíka. Tato věc je pro nás zcela klíčová,“ popsal Jančík.

„Po šesti měsících od sexuálního styku už se nákaza virem HIV prokáže,“ souhlasila Petrovová.

Soud se bude celou záležitostí opět zabývat 13. února. Do té doby už by měl mít inkriminovanou lékařskou zprávu k dispozici.