Kvůli zavlečení afrického moru prasat podali veterináři trestní oznámení

„Zahájíme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé nemoci zvířat. Pachateli hrozí až jeden rok vězení, případně zákaz činnosti a propadnutí věci,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.



Jak dlouho bude vyšetřování trvat, nedokážou nyní policisté odhadnout.

„Trestní oznámení je čerstvé, k jeho podrobnostem se teď více nebudeme vyjadřovat,“ poznamenala mluvčí.

Trestní oznámení podala Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj. Přímo ve Zlíně se nákaza objevila nejdřív - na konci června byli dva mrtví divočáci poblíž zlínské nemocnice (více zde).

Celkem už testy prokázaly africký mor u 51 uhynulých divokých prasat, všechny případy se objevují v bezprostřední blízkosti krajského města.

„Mělo by se zjistit, jestli sem byla nákaza zavlečená nedbalostí, nebo záměrně. Může to být šetření na delší dobu. Mohlo sem být zavlečené nakažené prase, nebo odpad a produkt z něho. Možná někoho ani nenapadlo, co se může stát,“ uvažuje ředitel Státní veterinární správy ČR Zbyněk Semerád.

Že nákazu na Zlínsko zavlekl člověk, je pravděpodobné už vzhledem k tomu, že nikde v okolí se africký mor prasat v současnosti nevyskutuje.

„Přirozeně se to pomocí divočáků šíří rychlostí několika kilometrů za měsíc, což odpovídá 30 až 50 kilometrům za rok. Pomocí lidí se to může šířit stovky kilometrů denně. V Pobaltí bylo popsáno několik desítek případů, kdy to lidé nevědomky rozšířili do dalších států,“ upozornil v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz odborník na spárkatou zvěř Miloš Ježek z České zemědělské univerzity.



Od pátku platí mimořádná veterinární opatření. Myslivci mohou v celé republice používat dříve zakázané metody lovu prasat, například na místech, kde se sklízí zemědělské plodiny. Mohou také používat zařízení pro noční vidění nebo umělé zdroje osvětlení. Přímo na Zlínsku je ale naopak lov prasat zakázaný, veterináři pro něj chtějí nejdříve stanovit speciální podmínky, aby zamezili dalšímu šíření nákazy (o opatřeních čtěte zde).

Zemědělci musí hlásit v tzv. oblasti intenzivního lovu, tedy v části Moravy, sklízení plodin myslivcům den před samotným žetím. Za neinformování hrozí až dvoumilionová pokuta u právnických nebo podnikajících osob, u fyzických osob 50 tisíc korun.

Africký mor prasat se v Česku objevil poprvé, přenášejí jej volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečný.

