Za střelbu při vizovickém festivalu dostal polský návštěvník podmínku

14:37 , aktualizováno 14:37

Podmíněný trest pravomocně dostal muž z Polska za páteční noční střelbu u vstupu do areálu metalového festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Po hádce v opilosti vystřelil do vzduchu, nikoho nezranil.