Ekonomika roste, některým výrobcům obřích strojů ale klesly tržby i zisky

Mezi její zákazníky patří například francouzská společnost Safran Group či americká GE, které dodávají motory leteckým gigantům, jako jsou Airbus nebo Boeing.

Přesto strojírenská firma Toshulin, která se zabývá výrobou velkých svislých obráběcích center za desítky milionů korun, zaregistrovala v minulém roce pokles tržeb (o 98,5 milionu korun) i zisků (o 37,5 milionu).

Prodej velkých strojů, jež jiný podnik ve Zlínském kraji nevyrábí, se totiž vymykal pozitivnímu vývoji tuzemské ekonomiky. To bylo dáno především tím, že zejména zahraniční zákazníci váhali s jejich nákupy.

„Měli jsme naše výrobky připravené k expedici, ale zákazníci si je z různých důvodů neodebrali. Většinou ještě neměli připravené haly či základy pro stroje,“ přiblížila ředitelka Toshulin Dagmar Herring.

Vzhledem k tomu, že cena velkého obráběcího centra se pohybuje od 15 do 35 milionů korun, bylo každé zaváhání odběratele znát. To však podle Herring neznamená, že by byly tyto zakázky ztracené. Měly by se dotáhnout do finále později, i během letošního roku.

„Zakázky, které jsme kvůli nepřipravenosti zákazníků odložili, byly v objemu asi 40 milionů korun,“ upřesnila Herring.

Podle ní není jeden důvod, proč odběratelé váhali. Každý měl svůj specifický.

„V oblasti leteckého průmyslu dotahujeme do konce nové projekty. Ty se však neprojeví hned, může to trvat i rok,“ nastínila Herring.

I proto může být letošní rok podobný jako minulý. Hulínskou firmu, která za dobu své existence dodala přes 13 500 obráběcích strojů do 60 zemí světa, by to nemělo existenčně ohrozit.

„Snažíme se firmu zeštíhlovat, ale její zaměření měnit nechceme, přestože jde o jisté riziko. Musíme hledat nové zákazníky,“ uvedla Herring.

Firmy váhaly s nákupy kvůli dotační nejistotě

Pokles v odbytu podobných velkých obráběcích center, která tvoří asi třicet procent jejích tržeb, potkal loni i zlínskou strojírenskou společnost Tajmac-ZPS. Rok 2015 byl pro ni v této oblasti extrémně dobrý, loni zájem poklesl, především pak v České republice. I proto měla nižší tržby a zisky.

„Také u nás větších obráběcích center prodáváme méně než v minulosti, týká se to zejména větších typů strojů,“ potvrdil finanční ředitel Tajmac-ZPS Jan Kurinec.

Jako hlavní důvod vidí konec dotačního období v roce 2014, které ještě v následujícím roce dobíhalo. Než stát vypsal nové programy, tak to rok trvalo. A velcí zákazníci, kteří počítali s dotacemi, jež mohou tvořit až čtvrtinu nákupní ceny, začali váhat. A nákupy odkládat.

„Největší stroje stojí i 25 milionů a z evropských dotací můžete získat pět až sedm 7 milionů korun, což už je výrazná suma. Když ji nemáte, tak zvažujete, zda investici potřebujete nutně teď, nebo ji můžete odložit,“ nastínil Kurinec s tím, že na začátku letošního roku se začala situace zlepšovat, protože stát vypisuje nové dotační programy.

Tajmac-ZPS si dokázal částečně pomoci tím, že pokles prodeje velkých strojů nahradil zvýšením prodeje menších typů.

„V posledních letech máme vynikající poptávku po vícevřetenových automatech, což je náš nosný produkt. Dokázali jsme tím nahradit výpadek v prodejích obráběcích center,“ řekl Kurinec.