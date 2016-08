Znásilnil nás, vypověděly tři ženy. Zneužily mé dobroty, hájí se taxikář

„No napadlo by vás, že tohle udělají?“ obrátil se taxikář s dotazem na soudce Radomíra Koudelu.

Všechny tři ženy v různých letech pracovaly ve stejné taxislužbě jako obžalovaný muž. Uvádějí, že se s útokem nedokázaly vyrovnat ani měsíce či roky po činu.

„Mám úzkosti, záchvaty paniky, nemohu být mezi lidmi, bojím se,“ popsala soudu první z napadených žen, která je momentálně v péči psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

Se zlínským taxikářem žila dva roky. Soudu vylíčila, že když se rozešli, ještě naposledy zašli na večeři.

„Chtěli jsme se rozejít jako slušní lidé. Dohodnout se, kdy si vyzvedne věci,“ vzpomínala u soudu viditelně otřesená žena na tři roky starý zážitek.

Pojďme raději ke mně, navrhla žena a utekla

Cestou z restaurace ji prý ale muž zavezl do lesa u Želechovic nad Dřevnicí, přiškrtil ji a s nožem v ruce přinutil přesednout na zadní sedadlo, kde ji svázal. Do pochvy jí pak zavedl vibrátor.

„Snažila jsem se ho uklidnit, přesvědčit, aby toho nechal a šli jsme raději ke mně,“ vypověděla žena.

Na to muž kývl. Když pak ale před domem na zlínském sídlišti parkoval, ženě se podařilo utéct a zamknout se v bytě.

Muž naopak popsal, že spolu strávili poslední noc jako milenci a po ranní kávě se rozešli. Psychické problémy podle něj žena měla už dřív.

„Nikam jsem to nešla hlásit a už jsem to skoro zvládla. Když mě ale kontaktovala policie, znovu se to vrátilo,“ doplnila poškozená, jejíž případ začala police vyšetřovat až v souvislosti s dalšími.

Taxikář: Volala mi, když byla opilá a chtěla odvézt jinam

Druhá z žen popsala, že si svého kolegu objednala jako taxikáře. Když jí začal dělat sexuální nabídky, chtěla vystoupit, jenomže vůz nezastavoval.

„Pokusila se z mobilního telefonu zavolat pomoc, obžalovaný jí ho ale vytrhl a vyhodil z okna,“ popsal státní zástupce Leo Foltýn. Pak podle něj z vozu vystrčil i ženu.

Obžalovaný taxikář to odmítl. „Vozil jsem ji často, volala mi, když byla opilá a chtěla odvézt do další hospody,“ popsal muž.

Tvrdil, že v tom stavu žena běžně vystupovala z jedoucího auta. Osudný večer za ni taxikář podle svých slov zaplatil útratu a dluh v jedné z restaurací a vezl ji domů. Dlužila mu prý tisíce, jenomže on za ni platil pořád dál, protože to byla kamarádka a příležitostně i milenka.

Opět noční les, lana na svázání a vibrátor

I třetí příběh má dvě naprosto odlišné verze. Ta, kterou popsala poslední žena, se však nápadně shoduje s první výpovědí.

I tady hraje roli noční les, lana na svázání a vibrátor. Přibyla jen láhev s tekutinou, která obsahovala analgetika.

„Seděl na ní, pil to a říkal, že se teď bude dívat, jak umírá, aby věděla, že ho zabila,“ stojí v obžalobě.

Jenomže útočník tentokrát podle spisu nebyl dost důkladný a žena se z pout vyprostila dřív, než stačil čin dokonat.

Verze obžalovaného je, že s ženou plánoval společný život, dával jí peníze, zajistil jí místo u taxislužby a platil i pronájem vozu. Jenomže ona odmítla opustit přítele. Epizodu s vibrátorem soudu zdůvodnil tak, že „to chtěla vyzkoušet“.