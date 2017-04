Synot chtěl u skanzenu zřídit kasino, Rožnov to zamítl novelou vyhlášky

„Přijde mi zvláštní, že vyhláška má platit až poté, co jsme projevili zájem vybudovat kasino. Je to rozhodování o našem majetku. To už tady kdysi bylo,“ konstatoval před zastupiteli Miroslav Valenta, jednatel společnosti Synot, která budovu před lety koupila právě od města.

„Vypadá nepříjemně, když zavádíme vyhlášku, která je vytvořena účelově,“ přidal se opoziční zastupitel Václav Mikušek.

Podobný výklad ale vedení Rožnova pod Radhoštěm odmítá. „I kdyby Synot s dotazem na vznik kasina nepřišel, stejně bychom vyhlášku připravovali,“ uvedl starosta Radim Holiš.

Nově přijaté znění protihazardní vyhlášky začne platit v květnu. Aktualizuje dokument z roku 2005, který zakazoval provoz výherních automatů na Masarykově náměstí, v přilehlých ulicích a v okruhu 100 metrů od škol, úřadů nebo církevních budov.

Teď přibude areál Valašského muzea v přírodě a jeho ochranné pásmo. Vyhláška se vztahuje i na videoloterijní terminály a další hazardní zařízení napojená na internet.

Zpětný odkup Rožnov před časem odmítl

Historicky cenný Společenský dům leží hned u městského parku a v ochranném pásmu skanzenu, poblíž něj stojí i základní umělecká škola a jedna z budov radnice.

„Nemyslím si, že je kasino v téhle lokalitě vhodné. I s ohledem na lázeňskou tradici, kterou místo má,“ řekla místostarostka Kristýna Kosová.

Před časem Synot nabídl Rožnovu zpětný odkup celého Společenského domu za 40 milionů korun. To však zastupitelé odmítli. Ve městě se totiž chystá výstavba kulturního centra a radnice by pro celý Společenský dům neměla využití.

Jeho část teď Synot pronajímá. Mimo jiné i městu, které v sále prostřednictvím příspěvkové organizace T klub – kulturní agentura pořádá plesy, koncerty a další akce. Ročně za to platí 480 tisíc korun, nájemní smlouva skončí letos.

„Máme zájem ji prodloužit,“ potvrdil Holiš.