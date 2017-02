Každou hodinu jinak. Dražba Čechmánkova pivovaru budí pochybnosti

Ačkoliv jde o atraktivní nemovitost poblíž centra Zlína, do dražby na konci loňského října se přihlásil jediný zájemce.

Pivovar s restaurací brankáře Romana Čechmánka získal Martin Masařík za 7 777 777 korun. To je jen o zhruba 60 tisíc korun více, než byla vyvolávací cena (více jsme psali zde).

„Určitě otevřu ještě letos. Podnik bude fungovat v podobném duchu jako před uzavřením,“ plánuje Masařík, který na Uherskohradišťsku provozuje několik restaurací Masaro.

Elektronickou dražbu však napadli žalobou někteří věřitelé, kteří koupili pohledávky vůči Čechmánkovi. Upozorňují na to, že insolvenční soud dražbu nejprve povolil, jenže šest dní před jejím konáním ji zrušil, což ještě pouhý den před ní (25. října 2016) potvrdil.

Ve stejný den a jen o pár hodin později však své rozhodnutí změnil. Důvod? Insolvenční správce Jaroslav Brož doložil potřebný souhlas s prodejem od státního zástupce, který na proces dohlíží. Čechmánka totiž kvůli podezření z podvodu vyšetřuje policie. Soud nakonec řekl, že je na insolvenčním správci, zda bude dražit.

„Vše proběhlo podle zákona. Soud vyslovil potřebný souhlas, stejně jako krajské státní zastupitelství,“ reagoval Brož.

Dražbu kritizuje i Synot

Věřitelé s tím ale nesouhlasí. Podle nich není obvyklé, aby soud dražbu zakázal den před jejím konáním a za pár hodin ji povolil.

„Na složení dražební jistiny 900 tisíc korun měli zájemci pouhý den a kromě jednoho to nikdo nestihl. Dražba se měla odložit na pozdější termín,“ je přesvědčen jednatel věřitelské firmy Passvilan Karel Evják.

Peníze nedokázal včas složit ani holding Synot, který je také jedním z Čechmánkových věřitelů a měl o pivovar zájem. Už dříve koupil několik jeho nemovitostí v rámci insolvenčního řízení (více zde).

„Podle našeho názoru dražba neproběhla standardně a v souladu s insolvenčním zákonem. Potencionální dražitelé předpokládali, že je v původním termínu zrušena, jak bylo avizováno soudkyní,“ uvedla mluvčí Synotu Magda Pekařová.

„Pokud by proběhla standardně, konečná částka by byla vyšší a věřitelům, o které by mělo jít především, by připadlo mnohem více peněz,“ doplnila.

Insolvenční správce Brož argumentuje tím, že dražba byla avizovaná na takzvané centrální adrese v souladu se zákonem od začátku září. A do centrální adresy se rozhodnutí soudu, které bylo nakonec souhlasné, vůbec nepromítlo.

„Každý zájemce měl na splnění podmínek pro účast v dražbě 58 dní a bylo jen na něm, zda to nechá na poslední minutu, či zda svého práva využije,“ tvrdí Brož.

Podle něho jsou debaty o tom, zda by mohla být částka za pivovar vyšší, kdyby se přihlásilo více zájemců, pouhou spekulací. Vyvolávací cena byla podle zákona stanovená ve dvou třetinách ceny, kterou určil znalecký posudek. Šlo o zhruba 12 milionů korun.

„Pouze trh určí cenu, kterou je někdo ochoten zaplatit. Nicméně jeden účastník dražby budí pochybnost o existenci dalších zájemců,“ zmínil insolvenční správce.

Podnik chátral a ztrácel na ceně

Mezi zájemci byla však i zlínská firma HP Tronic, která po rozhodnutí soudu o zrušení měla za to, že dražba nebude.

„Účast v dražbě nám byla fakticky odepřená, jelikož podle předešlých informací insolvenčního správce se konat neměla,“ uvedl ve sdělení na insolvenčním rejstříku jednatel firmy HP Tronic Daniel Večeřa.

„Je na místě pochybovat o záměru insolvenčního správce, který prokazatelně věděl o eminentním zájmu naší společnosti o odkup předmětu dražby,“ uvedl dále.

Pivovar i s venkovním posezením stál původně 33 milionů korun, z toho jen technologie vyšly na devět milionů.

Brož ale upozorňuje na to, že podnik mnoho měsíců chátral a ztrácel na ceně. Navíc ho opakovaně vykradli zloději (více zde). Proto ho chtěl co nejdříve prodat.

„Během insolvenčního řízení se jen snižovala hodnota,“ naznačil Brož.

Nový majitel: Prošlo to přes soudy, tak snad je vše v pořádku

Věřitelé upozorňují, že pivovar s restaurací je také součástí incidenčního sporu. Je totiž zapsaný na konkurzních podstatách Čechmánka i jeho ženy Dagmar. Ta dražbu také napadla, protože nebylo vyřešeno společné jmění manželů. V tomto případě Brož odkazuje na rozhodnutí soudu o prodeji.

„Pokud se ale vede spor o nemovitost, tak se nemůže vydražit,“ tvrdí Evják.

Nového majitele spory příliš nezneklidňují. „Často se stává, že po dražbách následují žaloby. Někteří lidé se to snaží zkomplikovat. Vše ale prošlo přes soudy, tak by to mělo být v pořádku,“ věří Masařík.

Čechmánek, který si hokejem vydělal i díky působení v NHL až čtvrt miliardy korun, se dostal do potíží předloni a jeho dluhy postupně narostly až do 100 milionů korun.

Dlužil firmám, které pro něho pivovar budovaly, i lidem, od nichž si půjčoval. Mimo jiné šlo o bývalého hokejistu Petra Čajánka nebo někdejšího šéfa vsetínského hokeje Ondřeje Štefla, od něhož měl dostat 20 milionů.