Cizinec vystřelil při hádce u vstupu na metalový festival ve Vizovicích

12:24 , aktualizováno 12:24

Řadou policejních zásahů začal ve Vizovicích na Zlínsku metalový festival Masters of Rock. Dokonce už se i střílelo u hlavního vstupu do areálu, opilý cizinec naštěstí nikoho nezranil. Jiný fanoušek se snažil vloupat do rodinného domu. Policisté také rozdali desítky pokut za špatné parkování.