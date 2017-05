Poutní Hostýn čekají změny za desítky milionů korun, vznikne i pěší zóna

Stavební úpravy oblíbeného mariánského poutního místa naplánovala Matice svatohostýnská, která nechává zpracovat projektovou dokumentaci.

„Územní rozhodnutí i stavební povolení bychom chtěli získat ještě letos. První práce by mohly začít příští rok,“ popsal předseda Matice Lubomír Vývoda.

V plánu je například vznik nové přístupové cesty k poutním domům, stávající příjezd k nim se pak promění v pěší zónu.

Chystá se přestavba točny, která nově umožní parkovat až šesti autobusům zároveň. Nevyhovující bývalé veřejné toalety v sousedství nahradí nové infocentrum se sociálním zařízením.

V plánu je také rozšíření stávajícího záchytného parkoviště a odstavené plochy pro ubytované hosty. Dohromady nabídnou přes 120 míst.

„Díky úpravám se oddělí klidová zóna od dopravy, což bude pro návštěvníky pohodlnější. Hlavně při velkých poutích se dnes lidé musejí proplétat mezi auty, což vytváří nebezpečné situace,“ uvedl Antonín Stodůlka, starosta Chvalčova, na jehož katastru Hostýn z velké části leží.

Stavět budou po etapách

Rozhodně to ale neznamená, že se významné mariánské poutní místo už příští rok promění v jedno velké staveniště. Celá akce je rozdělena do šesti etap.

„Stavět budeme postupně. Záleží na penězích,“ naznačil Vývoda.

Předpokládané náklady totiž činí 52,5 milionu korun a tolik peněz Matice k dispozici nemá. Je proto odkázaná na dotace z evropských, případně krajských peněz, o které bude průběžně žádat.

„Teprve uvidíme, jak budeme úspěšní. Hotovo proto může být třeba za pět, ale také za deset let,“ vysvětlil Vývoda.

Na Svatý Hostýn ročně přijede kolem půl milionu návštěvníků

Poutníci a turisté mají možnost dostat se na Hostýn hned několika způsoby. Ti zdatnější volí nejčastěji pěší výšlap, případně výjezd na kole. Především starší lidé dávají přednost cestě autobusem či autem.

Počet osobních vozů, které každý den mohou nahoru vyrazit, je však omezený. Kromě majitelů celoročních průkazů vydává městská policie v Bystřici pod Hostýnem zájemcům každý den pouze 50 povolenek dopoledne a dalších 50 odpoledne.

„Zázemí na Hostýně potřebuje vylepšit, ale parkovací kapacity zůstanou i v budoucnu stále nízké. Regulace by proto měla platit nadále. Nedokážu si představit, co by se stalo, kdyby při pouti vyjel nahoru autem každý, komu se zachce,“ poukázal bystřický starosta Zdeněk Pánek.

Rušení povolenek se ovšem prozatím nechystá. „Zůstanou pravděpodobně zachovány. Podrobněji se o nich budeme bavit až ve chvíli, kdy bude všechno hotové,“ sdělil Vývoda.

Svatý Hostýn, jemuž dominuje bazilika Nanebevzetí Panny Marie, je oblíbeným cílem turistů. Ročně sem zavítá kolem půl milionu lidí z Česka i zahraničí.

„Na Hostýn přijíždějí návštěvníci z Polska, Itálie, Rakouska nebo Německa. Jde o vyhledávanou lokalitu, k níž od jara do podzimu míří takřka nepřetržitý proud poutníků,“ potvrdil Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.