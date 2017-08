Začíná Barum rally. Zlín se uzavře, obsadí ho davy fanoušků

Už ve čtvrtek si závodníci v centru Zlína nanečisto projedou městskou rychlostní zkoušku, kterou v pátek večer populární závod odstartuje.

Trasa povede přes baťovský areál, autobusové nádraží, nechybí přejezd přes koleje ani kruhový objezd. Jde o velmi atraktivní část závodu, která se na jiných kláních prakticky nevyskytuje. Organizátoři se inspirovali Velkou cenou formule 1 v Monte Carlu.

Barum Czech Rally Centrum Zlína, kde se pojede městský okruh, bude uzavřené: čtvrtek 22:45 – pátek 1:30, pátek 15:30 – sobota 1:00 Městská doprava: Trolejbusy nepojedou po tuto dobu přes nadjezd na Jižní Svahy. Některé spoje využijí objízdnou trasu přes Prštné.

Nádraží: Autobusové nádraží se přesune na Hradskou ulici. Vlakové nádraží bude uzavřeno. Vlaky do Otrokovic a Vizovic nahradí autobusy. Bezpečnost: Policie nasadí na dodržování pořádku během soutěže 400 lidí i vrtulník.



„Na trase je spousta zajímavých míst. Nejatraktivnější je i atmosférou průjezd autobusovým nádražím. Lákavý je také příjezd k 21. budově v baťovském areálu,“ přiblížil ředitel Barum Czech Rally Miloslav Regner.

Na páteční rychlostní test se může přijít podívat na 30 tisíc diváků, již většinou bouřlivě fandí. Atmosféru vnímají také jezdci, kteří si závodění ve městě užívají. „Líbí se mi to. Je to dobrá zábava pro město i pro diváky. V Rusku nic podobného nemáme,“ svěřil se ruský pilot Alexej Lukjaňuk.

Trasa městského okruhu se uzavře nejprve ve čtvrtek od 22:45 do 1:30 ráno. V pátek pak už v 16:30, což je dříve než obvykle, protože před startem si trať projedou i nadšenci na jízdních kolech. Město bude zase volné hodinu po půlnoci.

Klíčové je, že se opět uzavře nadjezd, po němž za běžného provozu projede za den až 17 tisíc aut a slouží jako hlavní příjezd na největší zlínské sídliště Jižní Svahy. „Doporučujeme řidičům, aby se po dobu uzavírky centru města raději vyhnuli a zvolili objízdnou trasu,“ vzkázala mluvčí zlínské policie Lenka Javorková.

Na Jižní Svahy oklikou

Pokud se budou chtít motoristé dostat na Jižní Svahy, mohou jet přes Prštné nebo přes Vršavu. Policie také zřídila nepřetržitou telefonní linku 974 666 555, na níž bude po dobu závodů poskytovat informace o dopravě.

Čtvrteční a páteční omezení se výrazně dotkne také cestujících v městské hromadné dopravě. Přes nadjezd vedou trasy osmi trolejbusových a autobusových linek, za čtyřiadvacet hodin tudy projede téměř 800 spojů.

Jejich trasy budou pozměněny: linka číslo 6, která jezdívá z Otrokovic na Jižní Svahy, skončí na Školní ulici. Opačným směrem pojede ze zastávky na náměstí Míru. Spoje 8 a 9, jejichž trasa běžně vede od krajské nemocnice na Jižní Svahy, budou označeny 8X a 9X a pojedou po objízdné trase přes Prštné, kvůli čemuž naberou několikaminutové zpoždění. To se týká i autobusů 32 z Mladcové na Kudlov a 33 z Pasek na Bartošovu čtvrť.

Autobusové nádraží se přesune na Hradskou

Dopravní podnik bude navíc vypravovat kyvadlové spoje 7X a 14X, které pojedou na Jižní Svahy přes Prštné ze Školní ulice. „Po celou dobu uzavírky mohou cestující používat nepřestupné dvacetiminutové jízdenky jako jízdenky přestupné pro jeden přestup mezi linkami náhradní dopravy,“ upřesnil mluvčí Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Vojtěch Cekota.

Vzhledem k tomu, že trasa vede přes autobusové nádraží, bude muset být přesunuto na Hradskou ulici. K sousedící železniční stanici Zlín-střed také nebude přístup a vlaky nahradí autobusy, které pojedou do Otrokovic i Vizovic a zpět po hlavních silničních tazích.

„Po ukončení závodů vypravíme mimořádné vlaky ze Zlína do Vizovic i Otrokovic,“ přiblížila mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Na průběh městské rychlostní zkoušky i celé soutěže bude dohlížet na 400 policistů, včetně členů pohotovostního a eskortního oddělení, kteří jsou vybavení dlouhými zbraněmi. Policie také využije vrtulník pro koordinaci dopravy, odhalování dopravních přestupků a monitorování parkovišť.

Dohlížet bude rovněž na to, aby lidé nevstupovali do zakázané zóny, v níž řádí africký mor prasat. To se týká zejména sobotní rychlostní zkoušky v okolí Slušovic.

Policie také začala více kontrolovat rychlost řidičů na silnicích, protože ti při Barum Czech Rally rádi jezdí rychleji. Pokutovala už 65 hříšníků.