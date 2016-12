Starostou napůl. Tři lidé z vedení Zlínského kraje řeší souběh funkcí

Když v listopadu nastupovali do nově zvolené krajské rady, měli své závazky na obcích a městech, kde dělali starosty. A slíbili, že souběh těchto funkcí vyřeší. Náměstkům hejtmana Josefu Zichovi z hnutí STAN a Pavlu Botkovi z KDU-ČSL se to už podařilo.

Lidovecký hejtman Jiří Čunek chystá změnu příští rok v lednu, kdy by měl skončit jako starosta Vsetína. Původně to chtěl udělat ještě letos, ale vzhledem k tomu, že se ve Vsetíně připravují větší investiční akce, odchod odložil (více zde).

„Nemůže to na nového starostu spadnout naráz. Přípravu projektů dokončíme tak, aby v ní nový člověk jen pokračoval. Aby těžké rozhodovací věci už byly hotové,“ vysvětlil Čunek.

Jestli pak bude radní, či jen řadový zastupitel, ještě neprozradil. Každopádně zůstane i nadále senátorem. Jinak svoji situaci vyřešili Zicha (Vysoké Pole) s Botkem (Ostrožská Nová Ves). Z uvolněných starostů se stali neuvolněnými, takže tuto práci nebudou dělat na plný úvazek.

Přes den na kraji, večer pro obec

„Myslím, že to půjde zvládnout, mám dva šikovné místostarosty. Dali jsme si zkušební lhůtu půl roku, pokud by to nefungovalo, vzdal bych to na obci asi úplně,“ nastínil Zicha.

Původně byl ve Vysokém Poli jeden neuvolněný místostarosta, teď jsou dva. „Scházíme se čtyřikrát za týden, někdy i v sobotu. Na obec chodím navečer, když skončím na kraji,“ nastínil Zicha.

Botek si na rozdíl od něho vyměnil status s místostarostkou, ta byla dříve neuvolněná a teď je uvolněná.

„Práci věnuje 100 procent času. Já přijíždím na obec večer vyřídit běžnou agendu. Nebo přijedu na kontrolní den na větší stavební akci,“ přiblížil Botek.

I on si myslí, že posty neuvolněného starosty menší obce a náměstka hejtmana krajského města může zvládnout. Ale také on si stanovil zkušební lhůtu - čtvrtletní. „V březnu uvidíme, pokud by to bylo příliš náročné a nedalo by se to stíhat, tak bychom to řešili,“ řekl Botek.

Oběma starostům posvětili jejich další působení na obcích zastupitelé. Jestli nebudou s jejich prací spokojeni, mohou „sáhnout“ ke změně.