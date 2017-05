V Holešově se přou o koupaliště, které oficiálně neexistuje

„Dozvěděli jsme se, že nádrž nechá město zasypat. Lidé by tak přišli o důležité místo k rekreaci, navíc v době, kdy se mluví o správném hospodaření s vodou, mi to nepřijde jako dobrý nápad,“ řekl zastupitel Zbyněk Miklík.

Petice za zachování koupaliště už nasbírala kolem 300 podpisů. Bazén, který se napouští podzemní vodou, prý může mít více využití než jen ke koupání.

Koupaliště ve Všetulích, které jsou místní částí Holešova na Kroměřížsku.

„Voda je neupravovaná, každý týden se musí měnit. V horkých dnech by se mohla využívat například na zalévání městské zeleně,“ naznačil Miklík.

Vedení radnice odmítá, že by zasypání nádrže prosazovalo.

„Neměli jsme zájem to tam zavírat. Je to uměle vyvolaná kauza, která ale ve finále může znamenat, že koupání ve Všetulích skončí,“ uvedl starosta Rudolf Seifert.

„Zastánci koupaliště sami otevřeli dlouholetý problém“

Problém tkví v tom, že všetulská nádrž, vybudovaná v 50. letech, oficiálně koupalištěm není. Město nemá k dispozici žádný dokument o kolaudaci stavby. V minulosti byla běžná praxe, že takto vesnická koupaliště fungovala, ale dnes už by byl podobný provoz bazénu v rozporu s normami.

„Zastánci koupaliště, kteří teď hlasitě protestují, sami otevřeli problém, který tu máme léta. Jde v podstatě o černou stavbu, a pokud by se tam nedejbože někomu něco stalo, byl by z toho obrovský průšvih, za který zodpovídá město, potažmo zastupitelé,“ varuje holešovský radní Milan Fritz.

Sám si další provoz všetulského koupaliště za současného stavu neumí představit. Lokalitu je podle něj třeba zabezpečit, aby si tam lidé nemohli ublížit.

„Navrhl jsem, ať se zabýváme možností vytvoření oficiálního koupaliště a odpočinkové zóny. Musí odpovídat bezpečnostním a hygienickým normám,“ řekl Fritz.

Stačí cedule „Na vlastní nebezpečí“?

Opozice však kritizuje, že taková stavba je drahá a nereálná.

„Je to o neochotě města. Stačilo by dohledat v archivech kolaudační rozhodnutí, udělat drobné úpravy a jasně avizovat, že koupání je na vlastní nebezpečí,“ zmínil zastupitel Pavel Karhan.

„Z právního hlediska je to nesmysl. To je jako bychom udělali ceduli, že přecházení na červenou je na vlastní nebezpečí. Je to městský pozemek, neseme zodpovědnost,“ kontroval Fritz.

Zda Všetuly o koupaliště přijdou, zatím není jasné. Seifert se nechal slyšet, že bude hledat cesty, jak tu koupání zachovat. Nezavrhuje ani myšlenku na nový, oficiální bazén.

„Byl by to ale výdaj v řádu milionů a v rozpočtu máme mnoho jiných priorit. Navíc jedno velké koupaliště už provozujeme, což je na velikost našeho města dostačující,“ dodal.