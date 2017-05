Lidovci ve Zlínském kraji museli ustoupit vedení strany, mají „jen“ lídra

Byla to jedna z podmínek, z nichž krajští lidovci nechtěli ustoupit. Přestože věděli, že je to v rozporu se stanovami strany, požadovali dvě místa na čele společné kandidátky s hnutím STAN pro volby do Poslanecké sněmovny.

A ani vzkaz předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, že tento požadavek jde proti pravidlům partaje, je neodradil.

„To ať pan Bělobrádek nechá na nás. Myslím, že se nebude zlobit, když lidovci budou mít ve Zlínském kraji dvě první místa,“ prohlašoval v dubnu regionální místopředseda lidovců Josef Bazala (psali jsme zde).

Svoji rétoriku po víkendovém sjezdu zmírnil. Ukázalo se, že vedení strany si stojí za svým a krajští lidovci ho musejí poslechnout. To znamená, že jim připadne „jen“ pozice lídra, potom trojky a čtverky.

„Vyšší bere,“ zhodnotil situaci Bazala. „Nevnímám to ale jako naši prohru. Chceme v kraji vyhrát, a pokud k tomu povedou drobné ústupky, bude to v pořádku,“ řekl Bazala.

Chtějí v kraji čtyři křesla

Lidovci jsou namlsaní z loňských krajských voleb, kdy tady získali 23 procent a jasně zvítězili. Cítí se velmi silní, proto chtěli první dvě místa. Vedení se však bránilo i tím, že podobný požadavek by mohlo mít hnutí STAN tam, kde je silnější, třeba ve Středočeském a Libereckém kraji.

„Máme tady silnější pozici, ale musíme respektovat rozhodnutí na celostátní úrovni,“ chápe krajská šéfka KDU a senátorka Šárka Jelínková.

Lídři stran ve Zlínském kraji do sněmovních voleb ČSSD: Antonín Seďa ANO: Radek Vondráček KDU-ČSL a STAN: Ondřej Benešík ODS: Stanislav Blaha TOP 09: Kristýna Zelienková KSČM: Vladimír Koníček

Do krajských voleb vedl kandidátku KDU-ČSL hejtman Jiří Čunek, do parlamentních voleb půjde jako jednička poslanec Ondřej Benešík.

Dvojka připadne hnutí STAN, starostce Valašských Klobouků Elišce Olšákové. „Chceme ve Zlínském kraji vyhrát,“ naznačila Olšáková.

Trojka bude další lidovecký poslanec Ludvík Hovorka, který hodně usiloval o to, aby strana měla první dvě místa. Jako dvojka by měl větší šanci obhájit, byť lidovci věří, že v kraji se STAN získají čtyři křesla.

„Pro každého je lepší, když je na kandidátce výš. Těžko s tím pohnu. Možná je ale lepší se dohodnout než se na sebe nedívat kamarádsky,“ nastínil Hovorka.

V minulým volbách byl také na třetím místě a díky preferenčním hlasům se posunul na druhé. Lidovci tehdy ve Zlínském kraji získali dvě křesla. STAN jedno. Teď chtějí posílit. Ovšem ke vstupu do Sněmovny potřebují na celostátní úrovni deset procent hlasů, což jim zatím průzkumy nepřisuzují.

Starostové by lídovcům kývli i na první dvě místa

Pokud by pro ně volby dopadly špatně, místní lidovci, z nichž většina spojení s hnutím STAN kritizovala a chtěla jít do voleb samostatně, mají o viníkovi jasno.

„Ti, kteří spojení prosazovali, by měli vyvodit z případného neúspěchu důsledky. Ještě je ale dost prostoru na kampaň,“ míní Bazala.

Koalici KDU-ČSL a STAN dohodli šéfové obou partají, Bělobrádek a Petr Gazdík. Větší síla lidovců na kandidátce se projeví i tak, že na dalších místech se budou střídat vždy dva jejich zástupci a jeden Starostů.

„Když nedojde ke konfliktu, budeme respektovat, co si kraje dohodnou,“ reagoval Gazdík, podle něhož byli Starostové ochotní akceptovat i první dvě místa pro lidovce.

