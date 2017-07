Spor společníků o stamiliony vyvrcholil únosem a pistolí u hlavy

Případ se udál na Uherskohradišťsku před téměř třemi lety, v říjnu 2014. Výsledkem celé události je pětice obžalovaných.

Manželé Jaroslav Novotný a Jarmila Novotná Dimunová z Kunovic údajně naplánovali a zorganizovali únos podnikatele v hazardním průmyslu. Provést ho měli Slováci Róbert Sádecký, Artur Žilin a Matěj Janečka.

Poškozený před soudem popsal, co se událo během jeho cesty autem: „Zastavili mě tři muži v policejní uniformě, vzali mi tašku, mobil a násilím odvlekli z místa řidiče. Snažil jsem se bránit.“

Podle obžaloby ho pak únosci ve stejném autě zavezli k Novotnému do garáže a později odvedli do jídelny, kde byl nucen podepsat různé dokumenty, mimo jiné o uhrazení finančního závazku ve výši 376 milionů korun.

„Muži poškozeného vydírali a vyhrožovali mu nejen slovy, ale i pistolí a injekční stříkačkou,“ upozornil státní zástupce Petr Matoušek.

Samotnému únosu měla předcházet delší příprava, trojice Slováků údajně podnikatele sledovala a mapovala jeho činnost.

Přítomní obžalovaní vinu odmítli

Poškozený v důsledku únosu a vydírání utrpěl lehká poranění na těle bez následků. Majetková škoda mu nevznikla jen proto, že včas podal žalobu. Za nemajetkovou újmu v podobě psychických traumat požaduje milion korun.

Soudního líčení se kromě poškozeného zúčastnila i trojice údajných únosců. Manželé Novotní, kteří si podle obžaloby akci objednali, se omluvili.

Přítomná tlumočnice překládala část soudního procesu do ruštiny, neboť Artur Žilin pochází z Ukrajiny. Róbert Sádecký a Matěj Janečka hovořili slovensky.

Všichni tři přítomní obžalovaní vinu odmítají a popírají, že by měli s případem cokoliv společného. „Doteď nechápu, co se stalo a proč tady stojím. Celé je to nesmysl, nic jsem neudělal,“ bránil se se Žilin.

Před soudem se hájil také Sádecký, Janečka využil svého práva nevypovídat.