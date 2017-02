Policistům hrozí vězení za týrání zadržené ženy. Byla agresivní, brání se

Soud s policisty Jakubem Vychodilem, Ondřejem Paškou a Miroslavem Vaňkem pokračoval ve čtvrtek výslechem svědků.

Trojici hradišťských policistů viní státní zástupce z týrání ženy, kterou loni v únoru zadrželi poté, co v panelovém domě opilá demolovala výtahové dveře. Když ve svém řádění nepřestávala ani v cele na služebně uherskohradišťské policie, obžalovaní ji údajně na 11 minut bolestivě připoutali k mřížím.

Všichni tři policisté při minulém stání odmítli před soudem vypovídat. Už dříve ale sdělili, že měli obavu, aby si poškozená svým kopáním a údery do mříží neublížila. Jakéhokoliv porušení zákona si nejsou vědomi.

Tuto verzi potvrdil i jejich kolega Tomáš Zoubek. „V cele křičela, kopala kolem sebe. Několikrát jsme ji upozornili, ať toho nechá. Když neuposlechla, dozorčí Vaněk rozhodl, že ji připoutá k pevnému předmětu, aby se nesebepoškozovala,“ přiblížil.

Žena si tak prý stoupla zády k mříži a zvedla ruce nad hlavu. Poté ji policisté spoutali.

„Nohy měla na zemi, stála na celých chodidlech. Jevilo se mi to jako přiměřené, v žádném případě nešlo o týrání. Mříž byl jediný pevný předmět v cele, ke kterému se dalo poutat,“ popsal Zoubek.

„Takovou bezmoc jsem v životě nezažila“

To ale žena odmítá. „Byla jsem celou dobu na špičkách, na rukou se mi udělaly modřiny. V životě jsem takovou bezmoc nezažila. Připadalo mi, jako by to trvalo dvě nebo tři hodiny. Strašným způsobem mě ponížili,“ oponovala čtyřicetiletá žena.

U soudu vypovídali taky lékař a zdravotní sestra ze záchranné služby, kteří byli na služebnu kvůli ženě přivoláni. „Stěžovala si nám, že byla přivázaná. Vulgárně napadala policisty, kteří stáli opodál,“ nastínil lékař Jaromír Mrazík.

Záchranáři poškozené injekcí aplikovali léky na uklidnění. „Žádná zranění si u ní ale nevybavuji. V dechu ale měla přes dvě promile alkoholu,“ doplnil lékař. Po incidentu proto hlídka převezla ženu na protialkoholní záchytnou stanici do Kroměříže.

Žena požaduje půl milionu

Při hlavním líčení se četla také zpráva soudního znalce z odvětví psychiatrie. Ten seznal, že žena trpí afektivní poruchou a nelze u ní vyloučit ani halucinace a bludy. Navrhl u ní proto ústavní léčbu.

„Pobyt ženy na svobodě je nebezpečný,“ uvedl psychiatr Petr Nedoma.

„Všichni na mě házejí jen špinavosti,“ zareagovala poškozená. Ta kvůli událostem z 9. února 2016 také požaduje odškodnění ve výši 500 tisíc korun. „Proč nechtít půl milionu, když před nedávnem vysoudil 950 tisíc korun pán, který uklouzl na ledu,“ objasnila.

Hlavní líčení sledovala do posledního místa zaplněná jednací síň. Přišli především policisté, kteří tak chtěli podpořit své kamarády. Verdikt ale nepadl. Samosoudce Jiří Přibyl odročil dokazování na březen. Součástí nařízeného jednání má být i promítání stěžejního videozáznamu, který má ukázat, co přesně se v cele dělo.

Jeden z obžalovaných mužů už u policie nepracuje, další dva byli zproštěni výkonu služby. Pokud je soud uzná vinnými, hrozí jim za zneužití pravomoci úřední osoby až pětiletý pobyt ve vězení. Miroslav Vaněk je navíc obžalován také z porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby, za což může být potrestán dalším rokem za mřížemi.