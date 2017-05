Za nehodu vláčku v zoo a zranění šesti lidí dostal řidič podmínku

Šedesátiletý invalidní důchodce Vlastimil Zeman je obžalovaný z obecného ohrožení z nedbalosti, za což mu hrozilo až osmileté vězení. Soud mu navíc na 30 měsíců zakázal řízení motorových vozidel.

Nehoda se stala loni v srpnu, když vláček sjížděl z kopce k pavilonu slonů a v ostré levotočivé zatáčce dostal smyk. Jeden z vagonů se převrátil a srazil několik lidí, kteří stáli u krajnice.

„Není pravda, že jsem jel velkou rychlostí. V zatáčce jsem jel na pomalý rychlostní stupeň, sedmi až desetikilometrovou rychlostí. Když jsem vláček vyrovnával, šla při kraji skupina lidí, z níž vyběhly dvě malé děti na druhou stranu. Začal jsem silně brzdit, první vagonek za mašinkou šel do smyku, vzpříčil se a naklonil,“ uvedl u soudu Zeman.

S řízením měl zkušenosti, dříve rozvážel zásilky pro kurýrní společnost. S vláčkem ve zlínské zoo jezdil loni o prázdninách do nehody asi dvacet dní. Jízd podle svých slov absolvoval kolem 250, místem prý pokaždé projížděl stejně. Po nehodě jej provozovatel vláčků propustil.

Zraněnou ženu dodnes bolí noha

V samotném vláčku cestovalo asi dvacet lidí, nikdo z nich nebyl zraněn, někteří už těsně před nehodou raději vyskakovali ven.

Lehce byli zraněni dva dospělí ve věku 29 a 36 let a tři děti ve věku od 1 roku do 7 let. Nejhůře dopadla dvaašedesátiletá žena ze severní Moravy, která utrpěla těžká zranění.

„Držela jsem vnučku za ruku. Říkala jsem jí, ať jde na kraj. Pak se to na nás začalo hrnout. Zpod vláčku mě vytahoval zeť, měla jsem zaklíněnou nohu. Kvůli podvrtnutí kotníku a nataženým vazům jsem měla měsíc berle a stále chodím s ortézou. Bolesti se mi vrací, co tři měsíce chodím na obstřiky a rehabilitace,“ vypověděla žena u soudu.

Ona, nikdo z její rodiny ani další svědci, kteří se u nehody nacházeli, nepotvrdili řidičova slova o tom, že mu do cesty před nehodou vběhly dvě děti.

„Jedná se pouze o účelové tvrzení obžalovaného, které bylo dostatečně vyvráceno. Podle svědků to řidič z kopce pustil, sám vypověděl, že rozhodně nejel rychlostí chůze,“ uvedl státní zástupce Jiří Krob, jenž navrhoval právě dvouletý podmínečně odložený trest.

Děti by musely spadnout z nebe, konstatoval soudce

Soudce Pavel Houdek se přiklonil na jeho stranu. „Děti by musely spadnout z nebe, je to jeho obrana, ale tohle si vymyslel. Měl jet takovou rychlostí, aby mohl bezpečně projet zatáčkou, vše bylo v jeho režii,“ zdůraznil soudce.

Zeman v reakci na rozsudek oznámil, že si ponechá lhůtu pro případné odvolání. Soud předtím neúspěšně žádal o zpracování znaleckého posudku.

„Je mi velmi líto, co se stalo, jsem z toho od té doby špatný. Všem lidem jsem se omluvil. Chtěl jsem zabránit střetu, proto jsem tak zabrzdil,“ prohlásil Zeman.

„Je otázkou, zda takový úsek byl bezpečný pro provoz vláčku. Zvlášť, když nyní už se tímto místem z kopce nejezdí,“ připomněla řidičova obhájkyně Markéta Vallová, že provozovatel vláčků se v reakci na nehodu dohodl s vedením zoo a soupravy nyní jezdí pouze ze spodní části areálu nahoru.