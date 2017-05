Majitele likérky soudí kvůli obřím daňovým únikům i metanolu v lahvích

Podle spisu odebral Bajgar v letech 2006 až 2007 od společnosti Morávia-Chem z Hrobic u Slušovic 174 tisíc litrů nelegálního lihu. Firmu ovládali bratři Březinovi, kteří jsou považováni za šéfy lihové mafie (více o jejich případu zde).

„Z lihu neodvedl spotřební daň,“ upozornila státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová.

Obžalovaný však u soudu jakékoliv obchodování s ilegálním lihem popřel.

„Veškerý líh, který jsem nakupoval, jsem hlásil na celní úřad. Celníci k nám chodili na přepadové kontroly, nešlo s ničím manipulovat. Řádně jsme platili všechny daně,“ poukázal Bajgar.

Zároveň zmínil, že množství lihu, který měl podle obžaloby za zhruba šest měsíců z Morávia-Chemu odebrat, by vizovická likérka nebyla schopna zpracovat.

„Jde o astronomické číslo. Provozovna je maličká, takové množství by vůbec nešlo udělat. Za rok jsem odebíral jen nějakých 20 až 30 tisíc litrů lihu, nejčastěji z lihovaru v Kojetíně,“ popsal čtyřiašedesátiletý muž.

„Nelegální líh jsem vždy odmítal“

O žádném dovážení nelegálního lihu do Vizovic nic nevěděli ani dva ze zaměstnanců likérky, kteří před soudem vypovídali.

Proti Bajgarovi naopak hovořilo svědectví Tomáše Březiny, mladší z bratrů se v hrobické firmě staral o evidenci nelegálního lihu. Ten se pak k Bajgarovi údajně dostával přes prostředníky Františka Melichárka a otce a syna Pražanovy.

„Nemám pochyby, že od nás Bajgar bral mimobilanční líh. Údaje o více než 170 tisíci litrech mě ale překvapily. Bral jsem ho jako malého a ještě nepravidelného odběratele,“ řekl Tomáš Březina.

„Z Hrobic jsem nevzal ani litr. Nelegální líh mi nějaké osoby asi čtyřikrát nabízely, ale já jsem je vždycky vyprovodil pryč,“ opáčil Bajgar, který ve Vizovicích vyráběl především borovičku, vodku, rum a v menší míře také fernet nebo meruňku.

Našli u něj spoustu lihovin s metanolem

V roce 2014 přitom byly v areálu likérky objeveny více než dva tisíce litrů lihovin, které obsahovaly metylalkohol. Jeho množství několikanásobně překračovalo hranici povolenou Evropskou unií. Bylo to dva roky poté, co po celém Česku při sérii otrav metanolem zemřelo zhruba padesát lidí.

V roce 2014 vydala Státní zemědělské a potravinářské inspekce varování kvůli výskytu výrazně nadlimitního množství metanolu ve fernetu z Likérky Vizovice (šarže 02.06.10 a 09.07.10).

„Konzumentům mohly tyto lihoviny způsobit vážnou zdravotní újmu,“ poukázala v obžalobě Nesvadbová.

Jak se metanol do nápojů dostal, však Bajgar při projednávání nebyl schopen s určitostí sdělit.

„Možná to mohlo být z tresti. Jeho množství ale bylo tak mizivé, než aby mělo vliv na lidské zdraví. To by člověk musel vypít 150 litrů, aby se mu něco stalo,“ tvrdil Bajgar.

Ten byl nucen vizovickou provozovnu před časem uzavřít a propustit tři její zaměstnance. Navíc mu prý byly zmrazeny veškeré účty. „Cítím se být celou věcí velmi poškozený,“ vylíčil.

Hlavní líčení bylo odročeno na 14. června, kdy bude pokračovat výslechem dalších svědků.