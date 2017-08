Rozepři Sportovních klubů Zlín s věřiteli o desítky milionů soud nerozhodl

„Nedovedu si představit, že by projednávání u soudu skončilo ještě letos,“ reagoval po jednání ředitel klubů Jaroslav Kotala.

SK Zlín, které sdružují kolem pěti tisíc sportovců a vlastní v krajském městě největší sportoviště, jsou od loňského dubna v insolvenčním řízení. A chtějí, aby co nejdříve skončilo, protože jim současný stav komplikuje život, zejména při získávání nezbytných finančních dotací.

Soudkyně ve středu ale stihla projednat jen dva ze třinácti klíčových bodů, zejména pohledávek. Pak případ odročila.

„Pokud žijeme v právním státě, měl by soud rozhodnout v náš prospěch,“ věří Kotala, podle něhož jsou pohledávky smyšlené nebo promlčené.

Firmy požadují desítky milionů korun

Klíčovou roli v druhé straně sporu hraje podnikatel Michal Cepek, který pod různými firmami už zhruba deset let provozuje lyžařský svah nad Zlínem patřící Sportovním klubům. U soudu Cepek nebyl.

Jeho firma Sporthouse CZ Corporations je největším věřitelem, požaduje skoro 30 milionů za to, že na svahu udělala řadu úprav za vlastní peníze. Cepek do ukončení sporu odmítá případ komentovat. Už dříve však řekl, že kluby „poškozují věřitele“.

Dalším věřitelem je firma Grelida (14 milionů) Martina Zmeškala, za ni však vystupuje Cepek. Podle vedení SK Zlín jde z jeho strany o pomstu, protože mu daly ze svahu výpověď. Přesněji řečeno společnosti Areál Josefa Šperky, jež oficiálně patří Zmeškalovi, ale také za ni jedná Cepek.

Kluby dostávají ročně asi sedm milionů korun od zlínské radnice a na těchto penězích jsou existenčně závislé. Pokud by spadly do insolvence, mohly by o ně i přijít.