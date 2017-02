VIDEO: Znáte snowtubing? Z jízdy na člunu po sněhu se vám zatočí hlava

Celá ta situace vypadá bizarně. K vleku si dotáhnete kulatý gumový člun a sednete do něj. Obsluha vás zahákne do vleku a už se pomalu drkotáte nahoru do svahu.

Nahoře vás vlek vyklopí do širokého vyježděného koryta. Jízda začíná. Člun během chvilky nabere značnou rychlost. Dráha zahrnuje několik zatáček, ale projet je „čistě“ je zhola nemožné. Člun je totiž neovladatelný, člověk se v něm točí jak na obrtlíku a přitom naráží do sněhových mantinelů.

Proboha, vždyť vyletím z dráhy, bleskne vám hlavou. Ale vysoká zábrana ze sněhu vždy vrátí člun do koryta. Celé to trvá asi 40 sekund. Přežil jsem, oddechnete si dole. A chcete to zkusit znovu. Je to totiž neskutečná zábava.

Letos má dráha 150 metrů

Takový je snowtubing, nevšední atrakce, která na svahu u sjezdovky Horal ve Velkých Karlovicích láká zájemce už řadu roků. Minulé tři sezony ale nefungovala.

„Nebylo to možné kvůli nedostatku sněhu. Příprava dráhy je dost náročná. Vyžaduje, aby napadlo hodně toho přírodního,“ vysvětlil šéf zdejšího skiareálu Luboš Sušila.

Letos se tu podařilo zprovoznit úsek dlouhý 150 metrů. „Dovedl bych si představit ještě o trošku lepší podmínky, abychom si s dráhou mohli víc vyhrát. I tak si tu ale lidé užijí hodně zábavy,“ těšilo Sušilu.

Nápadem zprovoznit v Karlovicích snowtubing se správci zimního střediska nechali inspirovat ve větších areálech.

„V našem regionu to není tak obvyklé. Některé areály mají kratší rovné dráhy, ale my jsme to chtěli pojmout trochu atraktivněji,“ zmínil Sušila.

Málokomu stačí jedna jízda

K jízdě slouží dva druhy člunů vyrobených přímo pro jízdu na sněhu. Jeden je rychlejší s hladším dnem a využívá se v případě, že koryto je rozměklé a nejede to na něm tak rychle. Ten druhý, pomalejší, naopak vlekaři vytáhnou v případě, že je ledovka.

„S rychlejším člunem by hrozilo, že by člověk mohl vyletět mimo dráhu,“ upozornil šéf areálu.

Takové případy se ale podle něj nestávají. Obsluha každé ráno dráhu projede a zhodnotí, zdali je v pořádku.

„Hodně záleží na podmínkách. Kdyby byly příliš nebezpečné, vůbec atrakci nepustíme,“ upozornil.

Zajímavé je na ní i to, že se příliš neomrzí. Lidé mohou zkoušet různé varianty jízdy, mohou se i vzájemně chytat nebo vytvořit celý hrozen gumových člunů.

Zájem o snowtubing je veliký. Těší se z něj hlavně děti, ale zkoušejí ho i celé rodiny či dokonce firmy při společných akcích.

„Málokomu stačí jen jedna jízda,“ směje se Sušila.