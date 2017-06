Nacisté za atentát popravovali i příbuzné, po Valčíkovi zbyli sirotci

„Na Valašsko jezdím jen málokdy“ Narodil se až po atentátu na Heydricha, 20. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Jeho matka Františka Sívková-Valčíková pak byla poslána do plynové komory a malý chlapec, který dostal jméno Vratislav, skončil v kojeneckém ústavu. Po válce se ho ujala pražská rodina Ebrů. „Je to můj osud, žádné hrdinství nebo zásluha. Měl jsem štěstí, že jsem se dostal zrovna k Ebrům. Vychovávali mě jako jedináčka, měl jsem se nádherně,“ popisuje. Před pár dny dorazil do Valašských Klobouk, kde se konala vzpomínková akce na místní rodáky Josefa Valčíka a Josefa Balejku. „Moc často se sem nedostanu, jsem tady asi potřetí nebo počtvrté,“ přemýšlí Ebr. Vztah k místu, odkud pocházela jeho rodina, tragické události zpřetrhaly. Dnes je z něj čistokrevný Pražák. „Když jsem přijel do Smoliny, slyším třeba: Tohle je pan Beňo, strýc toho a toho. Hotová lavina,“ směje se. „Ještě je tady Vlasta Tkadlecová, to je duše našeho setkávání a všech akcí. Zná snad všechny z rodiny, každého mi hned představí a ukáže.“ Smolinu mu dnes připomíná třeba kresba českého spisovatele Ladislava Stehlíka, který shodou okolností kdysi zachytil Valčíkův rodný dům. „Znám se s jeho dcerou Blankou, která je kunsthistoričkou. Když mi ten obrázek ukazovala, koukal jsem jako blázen,“ líčí. Z jeho sourozenců Sívků už žije jen bratr Stanislav, který bydlí v Semilech, má však zdravotní problémy. Před časem zemřela sestra Marta a loni bratr Miroslav. „To byla velká šarže, plukovník. Byl tehdy závodně střílet v Příbrami, vrátil se domů, udělalo se mu špatně a usnul navěky,“ poznamenal Ebr.