Češi a Slováci slavili Silvestr společně na Velké Javořině

Na nejvyšším bodě Bílých Karpat se v sobotu sešly tisíce Čechů a Slováků, aby se společně rozloučily s uplynulým rokem. Jako už tradičně vzplála také dvoumetrová vatra, která symbolizuje přátelství obou národů.



Jejího zapálení se ujal mimo jiné starosta nedaleké slovenské obce Lubina Martin Beňatínský. „To, co se tu vždy děje na Silvestra, je spontánní, ze srdce. I po politickém rozdělení naší země lidé cítí, že jsme stále spolu, žijeme vedle sebe a vzájemně se potřebujeme,“ přiblížil.

Ještě před hlavním bodem programu zazpívali zpěváci z Boršic u Blatnice několik lidovek a také hymnu obou zemí. Svými hlasivkami je neváhali podpořit ani někteří z přihlížejících, kteří na hraniční horu na sklonku starého roku pokaždé míří z širokého okolí.

Zatímco loni návštěvníky setkání sužoval krutý mráz a ostrý vítr, tentokrát teploměr ukazoval hodnoty kolem nuly. I přesto se velká část příchozích zahřívala horkou kapustnicí nebo svařeným vínem ze stánků. Dospělí z batohů pochopitelně vytahovali i lahve se slivovicí, to děti si raději užívaly sáňkování a bobování na zbytcích sněhu.

Odhadem dnes na Velkou Javořinu mohlo dorazit více než pět tisíc lidí. „Vypadá to tu jako jedno velké mraveniště. Pomohlo hlavně nádherné počasí,“ potvrdil František Hajdůch, starosta Dolního Němčí, který se silvestrovských oslav na 970 metrů vysoké hoře pravidelně účastní od roku 1998.

Kolem silnice vedoucí pod vrcholek se tak dobré tři kilometry táhla zaparkovaná auta. Řada lidí ale nahoru tradičně vyrazila také turistickými trasami po svých, i přesto, že se cestičky v některých místech proměnily téměř v kluziště.

Například Zdeněk Mach se Sylvou Vavrušovou to vzali po červené od Kamenné boudy nad Horním Němčím. „Je to nějakých pět kilometrů do kopce, zabralo nám to něco přes hodinku,“ vylíčili.

Na cestě je doprovázeli i jejich tři velcí psi plemene briard. „Jsou zvyklí chodit desítky kilometrů, takže tohle pro ně byla jen procházka na zahřátí,“ usmála se Vavrušová.

Novodobá silvestrovská setkání na Velké Javořině, která původně měla vyjádřit především nesouhlas s rozdělením společného státu, mají více než dvacetiletou tradici. Letos šlo už o jejich 24. ročník.