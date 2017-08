Po Baťových dálnicích zůstaly jen mosty, práce ukončila válka

Dálnice do Luhačovic Baťova dálnice se říkalo nejen projektu přes Československou republiku, ale také cestě, která měla vést ze Zlína do Luhačovic. I ona zůstala převážně jen v plánech a patrných je pouze několik částí u Ludkovic. O nové silnici začala uvažovat města Zlín a Luhačovice v roce 1931, aby zlepšila spojení průmyslové aglomerace s lázeňskou. „V jednom dokumentu je řečeno něco v tom smyslu, že cesta přes Dolní a Horní Lhotu je ve velmi špatném stavu,“ nastínil archivář Pavel Šrámek. Města ale před její opravou upřednostňovala výstavbu nové cesty, která by byla o metr širší než ostatní. Sama však nedokázala projekt rozjet. Vzkříšen byl až o pár let později. Podle návrhu schváleného v roce 1937 měla být dlouhá 18 kilometrů a její trasa vedla ze Zlína přes Kudlov, Březůvky a Ludkovice do Luhačovic. „Počítalo se s tím, že se v budoucnu stane součástí dálkové silnice Přerov – Holešov – Zlín – Luhačovice s případným pokračováním na Slovensko,“ doplnil Šrámek. Šlo o státní investici, kterou společnost Baťa velmi podporovala, dnešními slovy za ni lobbovala. „Firma měla své zájmy,“ podotkl Šrámek. Po drobných úpravách projektu se v roce 1938 začalo stavět v okolí Kudlova a především mezi Ludkovicemi a Luhačovicemi. Na okraji Zlína padly dálnici za oběť stromy a v malebné krajině se začala rýsovat její trasa. „Průkop v úseku Krkova je z části hotov, násep v úseku Záhumenice je proveden úplně až po cestu vedoucí k Hornímu dvoru. Betonový nadjezd nad silnicí k Biskupicím je rovněž hotov, nadjezd nad potokem a cestou pod Hačky je dosud ošalován. Též je dokončena betonová propusť nad mlýnským náhonem a reservní propusť Na zahradě,“ píše se v ludkovické kronice z roku 1942. V tomtéž roce práce také skončily. Mohla za to válka. „Po roce 1945 se opakovaně jednalo o dokončení alespoň této části silnice, ale bez úspěchu. Republika se vzpamatovávala z války,“ řekl Šrámek. Pozůstatky dálnice jsou nejpatrnější v Ludkovicích. Především díky masivnímu betonovému mostu, pod nímž se běžně jezdí. Přerušované náspy a části staveb vedou až na hřeben nedalekého kopce. A i zde jde o zajímavou turistickou atrakci, kterou řada lidí využívá k výletům. K procházkám slouží i zlínská část, která začíná na Lesní čtvrti, odkud stoupá směrem na Kudlov.