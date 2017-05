Muž v práci vztyčil prostředníček na kolegu, ten jej kopl okovanými botami

Padesátiletý muž z Otrokovic se ze středy na čtvrtek potkal na noční směně v místní firmě s třiatřicetiletým kolegou z Holešova. Došlo mezi nimi k mírné pracovní neshodě, která ani neměla dlouhého trvání.

Když ráno starší muž po skončení směny odcházel domů, neodpustil si ukázat na svého mladšího spolupracovníka vztyčený prostředníček.

„To mladšího muže zřejmě natolik rozlítilo, že začal svého kolegu napadat nejprve pěstmi a poté, co upadl, ho několikrát kopl botami s ocelovou špicí do hrudníku i do tváře. Když se starší muž zvedl, dostal znovu pěstí,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Když útok ustal, odešel napadený muž, jenž utrpěl lehké zranění, vše oznámit svému nadřízenému a poté policistům. Dechová zkouška, kterou provedl nadřízený u obou soupeřů, byla negativní.

Policisté nyní okolnosti případu prověřují. Za ublížení na zdraví ve stadiu pokusu hrozí mladšímu z mužů trest na šest měsíců až tři roky.