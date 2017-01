Některé podniky ve Zlínském kraji sníží zisk, radši přidají zaměstnancům

Přestože jsou platy ve Zlínském kraji stále druhé nejnižší v zemi, tisíce zdejších lidí může těšit, že si letos finančně polepší. A to nejvýrazněji za poslední roky. Někde dokonce dostanou přidáno až o 12 procent.

Například v otrokovické pneumatikárně Continental Barum, která je se 4800 zaměstnanci největším podnikem v kraji, se mzda zvedne o sedm procent.

„Shodli jsme se na tom s naší odborovou organizací vzhledem k aktuální situaci na trhu práce. Vyjednávání trvala od poloviny listopadu do předvánočního týdne,“ sdělil ředitel firmy Libor Láznička.

V Continentalu Barum před rokem přidávali 3,5 procenta, teď je to dvojnásobek.

I v tom se projevuje nový trend: výrobní podniky se snaží více zvyšovat mzdy, aby si udržely zaměstnance. Nezaměstnanost je totiž velmi nízká (v regionu aktuálně činí 4,5 procenta) a kvalitní pracovníci na trhu práce scházejí.

„Volná pracovní síla je v minimálním počtu, což nutí firmy zasahovat do mezd. Na úřadu práce jsou navíc většinou lidé, kteří si místo vybírají právě podle finančního ohodnocení či pracovních podmínek,“ potvrdila šéfka zlínského úřadu práce Miriam Majdyšová.

Ve Slováckých strojírnách Uherský Brod z tohoto důvodu přidávají zaměstnancům od 5 až do 12 procent podle pracovního zařazení. Nejvíce si polepší dělníci. Podle ředitele firmy Jiřího Rosenfelda to vše na úkor plánovaných zisků, které pro tento rok firma pokrátila asi o 70 milionů korun.

„Nechceme ztratit schopné lidi, kterých je velmi málo. Situace je v tomto ohledu velmi vážná a příští rok to může být úplná katastrofa,“ obává se Rosenfeld.

„Nedostatek lidí bude limitující faktor pro rozvoj celé České republiky,“ dodal šéf strojíren, v nichž pracuje 1 500 zaměstnanců.

Firmám se ekonomicky daří

Podobně to řeší i jinde ve Zlínském kraji, například ve Zbrojovce Vsetín Nástroje. V této strojírenské společnosti, kde pracuje zhruba 140 lidí, zvedají mzdy o 4 až 5 procent.

„Navyšování je už na úkor zisku, nemůžeme to promítnout do ceny zakázek,“ vysvětlil jednatel Viktor Nevrlý.

V další vsetínské firmě Austin Detonator, která vyrábí výbušné systémy a dává práci 900 lidem, zvednou peníze o zhruba sedm procent. Vyjednávání s odbory tam však ještě neskončila.

„Loni jsme významně investovali do rozvoje výrobních i technických kapacit. A spoléháme na odbornost našich zaměstnanců,“ řekla Markéta Matochová-Klímková, která má v Austinu na starost marketing.

O pět procent se zvýší výplaty ve valašskomeziříčské chemičce Deza (1000 zaměstnanců) a v kunovické potravinářské firmě Hamé (1900). A motivace vedení obou podniků je přitom stejná.

„Hodláme si udržet konkurenceschopnost na trhu práce. Nárůst není úplně plošný, ale závisí vždy na dané pozici,“ sdělil mluvčí Hamé Petr Kopáček.

Crystalite Bohemia, pod něž spadají sklárny v Květné a tamějších 150 pracovníků, už loni zvedly mzdy až o 24 procent.

„Jejich průměr v Květné nyní činí zhruba 20 tisíc korun, ovšem od ledna zavedeme jiný mzdový systém, který se projeví i v růstu průměrné mzdy,“ řekla za firmu Gábina Jankovská.

Ekonom: Růst mezd ve Zlínském kraji by měl citelně zrychlit

Přidávání je možné i proto, že se většině podniků ekonomicky daří a mohou si to (byť i za cenu nižších zisků) dovolit.

„Nechceme to zakřiknout, nicméně výhled výsledků roku 2016 vypadá dobře – měli bychom dosáhnout rekordních hodnot. A příští rok je můžeme ještě překonat,“ odhadl ředitel řízení lidských zdrojů České zbrojovky Uherský Brod Josef Chovanec.

Mzdy více než 1800 tamních pracovníků se zvedaly o tři procenta s tím, že mohou vyskočit výše s ohledem na hospodářské výsledky v příštím roce.

„Rok 2016 byl úspěšný, rostly tržby a adekvátně i zisk. V příštím roce očekáváme růst tržeb v řádech procent,“ podotkl Kopáček.

To by měl být také impulz pro další zvyšování výplat. V období 2009 až 2016 rostly nejpomaleji v Praze a právě ve Zlínském kraji. Už konec letošního roku však nasvědčuje tomu, že by mohlo být daleko lépe.

„Růst mezd ve Zlínském kraji by se měl citelně zrychlit. Podmínky pro to vytváří kombinace poptávky po pracovních silách a nízká nezaměstnanost,“ domnívá se hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.