Počet gamblerů roste. Prohrají i desítky milionů, říká psycholožka

Chodí sem lidé, kteří už nevědí kudy kam. Mají dluhy, do svých trablů vtáhli i rodinu a uvědomují si, že jsou ve velkých problémech. Ty mají jediného původce: hazardní hraní. Do zlínského Centra komplexní péče, které se specializuje právě na pomoc od závislosti na hazardu, chodí rok od roku čím dál víc hráčů.

Zatímco loni jich bylo přes šedesát, letos jich jen za první čtvrtletí přišlo čtyřicet. „Je to i tím, že se o problému ve společnosti víc mluví. Touha něco změnit vychází od samotných hráčů či jejich příbuzných,“ říká v rozhovoru pro MF DNES psycholožka a vedoucí centra Jarmila Krajčová, která se svými kolegyněmi poskytuje závislým odbornou pomoc.

Kdy nastane ten moment, že si člověk uvědomí, že je na hraní závislý, a vyhledá vaši pomoc?

Většinou poté, co si připustí, že má vážný problém. Jsou to například situace, kdy lidé prohráli všechny své peníze, udělali veliké dluhy, nikdo jim nechce půjčit a k tomu už nemají ani na zaplacení nájmu. Pak přijdou a žádají pomoc. Výhodou je, že služba je anonymní. Není snadné si své potíže připustit a řada lidí se za ně stydí, takže tato forma jim vyhovuje.

Chodí k vám i příbuzní hazardních hráčů. Jak pomáháte jim?

Ano, ve zhruba polovině případů chodí lidé z rodiny či blízcí. Ono je to přirozené, ten problém se totiž úzce dotýká i jich. Máme tu případy rodičů, kteří dětem půjčili na hazard všechny peníze. Možná by jim půjčovali dál, ale už na to prostě nemají, do dluhů spadla celá rodina. Pomoc potřebují všichni.

Jak by se měli příbuzní k hráčům chovat?

Není rozhodně dobré řešit celou věc ukvapeně, lepší je dát si pár dní na rozmyšlenou, poradit se. Důležité pravidlo je nepůjčovat už žádné další peníze. Je třeba o problému mluvit, jasně říct, že je potřeba, aby člen rodiny přestal hrát nebo sázet, a podporovat jej ve snaze o nápravu. Pokud se v důsledku hazardu svého blízkého i oni dostali do finančních potíží, nebo třeba dokonce hrozí exekuce, je namístě vyhledat pomoc dluhového poradenství, zavčas dluhy řešit. A hlavně – zodpovědnost za dluhy hráče přenést na něj.

Zdaleka ne všichni gambleři léčbu vyhledávají. Víte, kolik hráčů v kraji je?

Můžeme jen odhadovat. Uvádí se, že v České republice je 55 až 110 tisíc osob závislých na hraní či sázení. Když to přepočítám na náš kraj, může tu být kolem tří tisíc patologických hráčů. Ale když připočtete lidi z jejich okolí, problémem jich trpí mnohem více.

O jakém hraní se vlastně bavíme? O hracích automatech?

Je to asi tak půl na půl. Generace starších hráčů většinou hraje na klasických automatech. Mladší hráči kolem dvaceti let dávají přednost on-line kasinům a sportovnímu sázení. Je to mnohem rychlejší a dá se to dělat z chytrých telefonů.

Co má vlastně vliv na to, že člověk hazardnímu hraní propadne?

Rizikovým momentem bývá výhra. Pokud je vaše první zkušenost s automatem taková, že prohrajete vše, co jste tam hodil, nic vás nemotivuje pokračovat. Ale představte si případy – a stávají se často – že člověk stokorunu promění v několik tisíc. Vytane v něm představa, že je to něco jednoduchého. Ke hraní vás mohou také přivést výhry známých, reklama nebo i pracovní stres. Zásadní zlom nastává ve chvíli, kdy hráč uvěří, že hraní mu může být způsobem obživy, „vydělání si“ peněz.

Komu pomáhá Centrum komplexních péče Služba je určena osobám starším 16 let (mladším v doprovodu rodičů), které hrají výherní automaty, ruletu nebo jiné hazardní hry, a to jak v hernách, tak v soukromí nebo na internetu. Také lidem, kteří sází, hrají počítačové hry nebo se věnují jiným činnostem (například chat, nakupování na Aukru) a toto jednání má na ně a jejich okolí negativní dopady. Dále rodičům, partnerům a příbuzným či blízkým lidí, kteří mají problém s hazardním hraním či hraním počítačových her nebo jinou nelátkovou závislostí.

A to je dlouhodobě nemožné?

Přesně tak. Hrací automaty jsou sice ze zákona regulované, že určité procento peněz, které v nich skončí, musejí zase vrátit do oběhu. Ale ze statistického hlediska je nemožné, aby člověk dlouhodobě vyhrával. A víte, co je ještě paradoxní?

Copak?

Zkušení hráči moc dobře znají principy hry, vědí, že jsou v nevýhodě, že pravděpodobnost výhry je mizivá. A přesto pokračují. Mají pocit, že ten systém dovedou nějak přechytračit.

Kolik takoví lidé prohrají?

Zkoušela jsem to sledovat u našich klientů a průměr je mezi 100 až 300 tisíci. U hráčů, kteří jsou v pobytové léčbě, je průměr 750 tisíc. Ale je to individuální, známe i situace, kdy prohrané částky jdou k desítkám milionů. To je specifikum hazardní závislosti. Oproti závislostem na drogách či alkoholu velice rychle a ve velkém měřítku poškodí závislého i celou jeho rodinu.

Jak jim pomáháte zbavit se hraní?

Postupy jsou různé. Například se snažíme vysledovat jejich motivace. U některých zjistíme, že hrají z nudy nebo stresu. Snažíme se spolu s nimi najít jinou činnost, která by jim hraní nahradila. Objasňujeme také principy fungování závislosti a probíráme způsoby, jak zvládnout rizikové situace a takzvané bažení, tedy chuť si zahrát. Někteří nejsou schopní se závislosti zbavit, tak se domluvíme na „snížení dávek“. To znamená, že se domluvíme na limitu, který mohou prohrát.

Hrají i ženy?

Je jich menšina, uvádí se deset procent. K nám za loňský rok přišly čtyři ženy.

Platí, že hazard se často kombinuje s dalšími závislostmi?

Ano, hodně hrají lidé závislí na alkoholu nebo na drogách. Například lidé na pervitinu popisují, že je droga nabudí k tomu, aby šli do herny. Tyto lidi zde ale neléčíme jako hráče, je potřeba u nich odstranit především závislost na droze.

Téma heren je v poslední době poměrně diskutované. Některá města je úplně zakázala, jiná jen vytlačila z centra a někde je nechali být. Co je podle vás nejlepší řešení?

Domníváme se, že úplná prohibice by problém nevyřešila. S velkou pravděpodobností by vznikaly černé herny, něco, co by nepodléhalo žádné kontrole. Rozvětvená a jednoduše dostupná oblast je internet, s tím se také musí počítat.

Ale jak tedy vyřešit situaci s hernami?

Základem je omezit dostupnost. Dostat automaty z běžných hospod, dostat je mimo centrum. Ideální by bylo jedno centrální kasino na okraji města. Tak, aby to hráče zbytečně nelákalo a ten, kdo by chtěl opravdu hrát, tam musel cestovat.

Jak hodnotíte situaci ve Zlíně, kde sice město zakázalo hazard v centru, ale dostupných heren je tu pořád dostatek?

Dostupnost je tu opravdu stále velká. Částečně se to vyřeší, až některým provozovatelům skončí licence na provoz hracích automatů. Vhodná by byla i regulace dostupnosti například zřízením jen jedné centrální herny na periferii.

Bavili jsme se také o sportovním sázení. Řešíte i problémy klientů, kteří mu propadli?

Ano. Sportovní sázení je poměrně běžné a ve společnosti se normálně toleruje. Sázejí často sami sportovci. V klubech je běžné, že sázejí skoro všichni, baví se o tom, vyměňují si tipy. Je potřeba říct, že naprostá většina z nich to má pod kontrolou. Ale pak se objeví případy, kdy to přejde do vyšších částek a člověk tam prohraje peníze určené na něco jiného.

Týká se to i vrcholových sportovců?

Ano, ti disponují velkými příjmy, takže i prohrané částky jsou vyšší. Mezi klienty léčebných zařízení se nachází vrcholoví sportovci, ale i lidé z dalších „adrenalinových“ povolání, jako vojáci, hasiči, policisté. I ti patří k ohroženým skupinám.