Legendárním „prestižkám“ hrozil krach, teď si boty chválí i ve Škodovce

Před třiceti lety je celá republika znala pod označením „mečířky“ nebo „lendlovky“. Modrobílé sportovní boty ze Zlína pojmenované podle tenistů Miloslava Mečíře a Ivana Lendla ale nezmizely z prodejních pultů ani z českých botníků. Naopak.

Pod známou značkou Prestige zažívají znovuzrození. Už dávno totiž tyto boty nejsou jen doménou starší generace, která na nich vyrostla, ale zalíbení v nich nacházejí i dnešní teenageři.

„Ještě před pár lety to vůbec nevypadalo na to, že by výroba prestižek měla pokračovat. Každý rok jsem čekal, že bude náš poslední,“ přiznává ředitel firmy Moleda Jaroslav Navrátil

„Ukazuje se však, že ten, kdo tehdy vymyslel materiál na podešev, byl geniální,“ dodává s úsměvem.

Kdo má prestižky, je frajer

Státní podnik Svit přišel s modrobílou sportovní obuví na trh v roce 1984 a dostal ji hlavně do movitějších domácností jako podpultové zboží. Tehdy platilo, že kdo má prestižky, ten je frajer.

Moleda odkoupila technologii vyvinutou Svitem v roce 2003 a pustila se do výroby prestižek. Dnes patří mezi tři největší výrobce obuvi v Česku a ročně z jejích linek odejde na 150 tisíc párů bot. Ještě před pár lety dokonce sídlila v původním baťovském areálu v centru Zlína.

Současné prestižky mají sice modernější design a jsou vyrobené z kvalitnějších materiálů, ale jedna podstatná část zůstává nezměněná.

„Tou je právě podešev vyráběná z polyuretanové pěny, která zajišťuje komfort. A to je podstata úspěchu. Mysleli jsme, že nám zákazníci vzhledem ke svému věku postupně zestárnou. Ale není to tak. I dnešní čtyřicátníci, kteří se starají o děti, potřebují pohodlnou botu,“ uvádí Navrátil.

Pěna, z níž je vyrobená podešev, se na botu stříká. Oproti levnému dovozu z Východu, kde základ tvoří jen dutá část zpevněná mřížkou, mají prestižky celou podešev vyplněnou. I díky tomu vydrží dlouho, aniž by se rozpadly.

Často po nich sahají větší podniky, které je svým zaměstnancům nakupují jako pracovní obuv. Chodí v nich například pracovníci mladoboleslavské Škodovky.

„Bezpečáci mi říkají, že je to jediná bota, kterou dělníci skutečně nosí. Protože se stává, že sice vyfasují nějakou obuv, která odpovídá bezpečnosti práce, ale pak stejně chodí v teniskách. Prestižka jim vyhovuje,“ dodává ředitel Moledy.

Boty na golf i v barvách fotbalového klubu

Ve svém portfoliu má teď společnost širokou škálu modelů, které vycházejí z původního návrhu prestižek. Jsou letní i zimní, kotníkové, semišové, vhodné na golf i další sporty.

Firma si hraje také s designem. Inspirovali se třeba nedalekou zoologickou zahradou v Lešné a pro děti navrhli řadu nazvanou Zebra, která kombinuje černobílé pruhy. Další řada je čistě černá, jiná sází na popularitu džínoviny.

Pro ty, kterým se nelíbí ani jeden model v nabídce, umí Moleda udělat i jedinečný pár, který nikdo jiný nemá.

„Navrhni si elegantní model pro chvíle relaxu, drsnou společnici na metalové koncerty nebo třeba fandovské prestižky v barvách fotbalového klubu,“ láká obuvnická společnost na svých internetových stránkách.

Z výrobních linek tak odcházejí boty, které na pultech nenajdete. Stejnou možnost zatím jiná firma v Česku nenabízí. Zřejmě i proto, že to není příliš ekonomicky výhodné. Zlínská společnost tím ale získává zákazníky mezi mladými lidmi, kteří by po klasické modrobílé variantě nesáhli.