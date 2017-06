Rodiče stále častěji vozí děti až ke školám, komplikují tím dopravu

Kalamitním situacím se blíží doprava u škol v době, kdy rodiče přivážejí a odvážejí své děti. Je jich totiž stále víc, zdaleka nevozí jen prvňáčky a obvykle se snaží najet co nejblíž ke vchodu.

„Je to stále větší problém, okolí škol není na takový provoz stavěné a na parkování v naprosté většině lokalit není místo,“ reagoval zlínský radní odpovědný za dopravu Josef Novák.

Proto ve městě platí v okolí škol snížená rychlost na 30 kilometrů v hodině a na přecházení dětí i pohyb aut u škol dohlížejí městští strážníci.

Přímo ve Zlíně je nejhorší situace u základních škol Komenského I. a Komenského II. a na Jižních Svazích u Okružní a na Křibech.

„Tak to zkrátka je, rodiče vozí děti autem, je nutné na to reagovat, a pokud je to možné, změnit organizaci dopravy,“ uvedl zástupce ředitele zlínské městské policie Pavel Janík.

I stovky aut během půl hodiny

V exponovanou dobu mezi půl osmou a osmou hodinou ranní se u škol vytočí stovky aut.

Ukázkovým příkladem je Základní škola Křiby, na stejném místě je zároveň Církevní základní škola a mateřská škola a také Střední pedagogická škola. Pohyb žáků a studentů je tak extrémní. Navíc je škola v místě, kde se špatně přechází.

„Když pošlu děti trolejbusem, vystoupí na zastávce, u které není přechod, a dostat se na druhou stranu je hodně komplikované, protože se tam setkává několik směrů,“ popsala maminka dvou dětí ze základní školy.

Není jediná, která si stěžuje, a město už vzalo připomínky na vědomí.

„V současné době je ve stadiu příprav kruhový objezd na křižovatce ulic Pasecká a Křiby pod školou, který by měl situaci zklidnit,“ uvedl mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Problematická místa hlídají strážníci

Městská policie dohlíží v době, kdy děti chodí do školy, na patnácti místech ve městě. Kromě přechodů přímo u škol jsou strážníci třeba i na točně autobusu na Mladcové, kde školáci musejí přejít frekventovanou silnici, aby se na zastávku dostali, nebo na přechodu u školy v Okružní. Tam přecházejí přes třípruhovou hlavní silnici - zvlášť ráno prakticky ucpanou.

„V případě potřeby hlídky operativně přesuneme nebo posílíme,“ popsal Janík.

Třeba nedávno jej jedna maminka upozornila na křižovatku Benešova nábřeží a Podvesné VI., kudy její dítě běžně chodívá samo do školy.

„Jedno ráno je doprovodila a byla zděšená tím, jak komplikované přecházení silnice musí absolvovat,“ doplnil Janík.

Proto strážníci přidali křižovatku na seznam míst, kde na bezpečné přecházení dohlížejí.

Zřejmě přibývá úzkostných rodičů

Z praxe znají příklady rodičů, kteří parkují na chodníku jen proto, aby své dítě dovedli až do dveří školy. Tím ale blokují cestu jiným dětem, a ty se pak chaoticky proplétají mezi auty.

Otázkou, proč to tak je, se zatím odborníci nezabývali.

„Že by počet rodičů dovážejících školáky koreloval s počtem úzkostných dětí, se mi nezdá pravděpodobné. Spíš to bude nárůst úzkostných rodičů,“ uvažovala předsedkyně Asociace školních psychologů Jana Zapletalová.

Na druhou stranu je nutné říct, že policie ve Zlíně v ranních hodinách u školy nemusela řešit žádnou vážnou dopravní nehodu.

„Ideální by bylo, kdyby rodiče preferovali jiný způsob dopravy, jenomže to se nestane ze dne na den,“ dodal Novák.

Školy řeší bezpečnost dětí s rodiči

Právě to se ale povedlo třeba ve Vsetíně. Radnice a školy rodičům opakovaně vysvětlují, že přechody na trasách ke školám hlídají dobrovolníci z řad seniorů.

„Procento dětí, které chodí do školy pěšky, se za poslední dobu skutečně zvýšilo. Na každých třídních schůzkách se opakuje informace o tom, které přechody jsou hlídané a v jaké hodiny,“ řekla místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová.

Bezpečností u škol se město zabývá už delší dobu. Třeba na Sychrově jí napomohlo boční schodiště ke škole, jež děti odvede od cesty. O letošních prázdninách se změní systém dopravy před Základní školou Ohrada a například v Rokytnici stačilo ostříhat keře, aby bylo děti na chodníku lépe vidět.

V Holešově zase plánují systém jednosměrek, jenž by měl vyřešit dopravu u 3. Základní školy na sídlišti Novosady.

„Musíme s tím ale počkat, až skončí rekonstrukce nedaleké ulice 6. května, abychom dopravní situaci naopak přechodně nezhoršili,“ podotkl starosta města Rudolf Seifert.