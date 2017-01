Řidič trolejbusu zavěšeného na sloup se vzdal volantu, vyšetřování nekončí

„Je na místě, které není spojené s řízením. O jakou pozici jde, však nemůžu upřesnit,“ naznačil právník Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Radek Ondruš.

Pokud by lékaři muži dovolili řídit trolejbus a on by o to stál, vedení podniku by mu v tom nemohlo zabránit.

Nehoda v Otrokovicích Velmi nezvyklá nehoda se stala na začátku Otrokovic ve směru od Zlína. Trolejbus číslo 6 narazil do sloupu u cesty a doslova po něm vyjel nahoru, takže jeho přední část visela několik metrů nad zemí. Hlavní tah mezi městy byl několik hodin uzavřený. Trolejbus musela sundávat těžká technika hasičů (více zde).

„Zaměstnavatel by neměl jinou možnost než mu vyhovět, pokud by nechtěl riskovat konflikt s odbory a Inspektorátem bezpečnosti práce,“ upřesnil Ondruš.

Čekání na znalecké posudky

Pro šoféra, který byl do loňského září spolehlivý a jezdil bez nehody, tím však celý případ ještě nekončí. Stále ho vyšetřuje policie kvůli podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, u něhož je trestní sazba dva až osm let vězení.

Při nehodě se zranilo třináct cestujících.

„Čekáme na znalecké posudky, pak se poradíme se státním zástupcem, jak postupovat dál. Těžko říci, kdy by mohlo vyšetřování skončit,“ sdělila mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

Policie řidiče vyslechla krátce po nehodě, když byl ještě v šoku. Nevyloučila jeho zdravotní indispozici během jízdy.

Když v lednu roku 2008 havaroval autobus hromadné dopravy u Zlína mezi Velíkovou a Štípou, dostal jeho tehdejší řidič roční podmíněný trest. Zranilo se 17 cestujících.