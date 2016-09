Náměstek zlínského primátora končí, chtěl přidělit městský byt přítelkyni

„Dostal jsem podnět a ten se potvrdil. Jde o lidské i politické selhání. Tyto praktiky nehodláme tolerovat a od příchodu do politiky se vůči nim vymezujeme, jak já, tak i lídr našeho koaličního partnera Patrik Kamas. Je dobře, že Dalibor Stříbný z rady v nejkratší možné době odejde,“ prohlásil primátor Miroslav Adámek z hnutí STAN.

Stříbný se pokusil přidělit městský byt své přítelkyni prostřednictvím bytové komise. Mělo jít o mimořádné přidělení mimo pořadník. Tuto snahu odhalily kontrolní mechanismy radnice, a proto se ani nedostala do programu jednání rady města.

„Omlouvám se. Chtěl jsem pomoci a nedomyslel jsem to do konce. Je to moje hloupost a nezkušenost, ze které vyvozuji osobní zodpovědnost,“ uvedl Stříbný.

Rezignuje na funkci v radě města a opustí i zastupitelstvo. Kompetence po něm dočasně převezme primátor. Hnutí ANO koaličnímu partnerovi navrhne, kdo by jej mohl v radě nahradit.

Byt, který chtěl Dalibor Stříbný nechat přidělit své přítelkyni, se nachází ve zlínské části Podlesí. Součástí nájemní smlouvy měla být i smlouva o budoucí smlouvě o převodu bytové jednotky do majetku nájemkyně.

Koalice bude pokračovat

Hnutí STAN a ANO společně vládnou ve Zlíně od voleb v roce 2014. A obě strany zdůrazňují, že Stříbného pochybení na pokračování koaliční spolupráce nebude mít vliv.

„Jde o selhání jednotlivce, ne koaličního partnera jako celku. Pokračujeme tedy dál. Věřím však, že se nic podobného už nebude opakovat. Zdůrazňuji, že jsme byli zvoleni proto, abychom pracovali pro město a jeho obyvatele, ne pro vlastní prospěch,“ prohlásil primátor Adámek.

„Stala se chyba, kterou lze řešit jedině odchodem. I pro nás to bylo jediné možné řešení. Mohu všechny ujistit, že podobná pochybení nehodláme tolerovat,“ ujistil Patrik Kamas.

Vítězní Starostové získali při komunálních volbách ve Zlíně přes 31 procent hlasů, mezi 41 zastupiteli mají plných 18 zástupců. Druhé ANO získalo jen 8 zastupitelů (17 procent hlasů), před volbami mu uškodilo, že po uzavření kandidátek bez možnosti náhrady rezignovalo šest kandidátů (více zde).

Podobnou situaci bude ANO řešit i nyní. Stříbný je totiž na 27. místě kandidátky strany pro krajské volby.