O těžbě štěrku rozhodnou lidé v Chropyni v referendu, starostka byla proti

„Je to velký úspěch a ideální možnost, jak těžbu jednou provždy zastavit,“ uvedl opoziční zastupitel Michal Vlasatý, který diskusi o těžbě inicioval.

Proti referendu, které se bude konat souběžně s parlamentními volbami, byla jen starostka Věra Sigmundová.

„Je zbytečné a město bude stát peníze, které by šlo využít jinak. Lidé jsou z věčných diskusí o těžbě unaveni a neočekávám, že bude o referendum zájem,“ řekla.

Pokud bude hlasování platné a lidé se vysloví proti, zastupitelstvo nechá změnit územní plán. V Chropyni chce těžit firma Ekoagrostav, její majitel Antonín Stojan však avizoval, že by požadoval náhradu za zmařenou investici. O jakou částku půjde, zatím není jasné.

Nárok na náhradu investorovi vzniká, pokud nezahájí těžbu do roku 2019, kdy uplyne pětiletá ochranná lhůta. „Zatím se nejeví pravděpodobné, že by tento termín naplnil. Poté můžeme územní plán změnit. Proto je pro město lepší vyčkat,“ dodala Sigmundová.

Těžbu komplikuje příjezdová cesta i vyhlášení přírodní památky

Těžba se v Chropyni řeší řadu let. Odpůrci se obávají zvýšené prašnosti, hluku a dopadu na přírodu. Investor argumentuje, že bude těžit jen malé ploše a po vytěžení ložiska vybuduje odpočinkovou plochu. Městu navíc nabídl finanční kompenzaci.

Štěrk chce odvážet do vlastní betonárky v Přerově, k čemuž plánuje využít cestu přes sousední obec Záříčí. Ani tam s tím však nejsou příliš srozuměni.

„Nemám informace, kudy by měla auta jezdit. K jednání nás nikdo nepřizval. Místní jsou spíše proti, je to záležitost, kterou by měla řešit především Chropyně,“ podotkla starostka Marcela Joklíková.

Investora brzdí i fakt, že Zlínský kraj na podzim vyhlásil přilehlé Záříčské louky jako přírodní památku.

„Toto rozhodnutí jsme napadli u soudu. Dáváme dohromady podklady, aby stavební úřad zahájil územní řízení a my mohli s těžbou začít,“ uvedl Stojan.