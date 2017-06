Lidem nad 60 let Zlín vyhovuje, ve městě oceňují bezpečí a zeleň

V 93 letech studuje tři jazyky Německy se učil už jako kluk, dnes je Oldřichu Mikelovi 93 let a kromě němčiny studuje i angličtinu a francouzštinu. „Vždycky mě jazyky bavily, tak je udržuju, aby to člověk úplně nezapomněl,“ usmívá se bývalý účetní. Dřív konverzoval hlavně na cestách, projel kus Evropy, teď využívá možnosti, kterou mu dávají jazykové kurzy v klubu seniorů na zlínském Podhoří. Mezi studenty je nejstarší. „Vlastně je to stejné jako vždycky, člověk si prostě musí sednout a naučit se to,“ krčí rameny. „Je to výborný spolužák, když něco nevím, napovídá mi,“ prozrazuje žena sedící vedle. V lavicích sedět nemusí, mají k dispozici část areálu mateřské školy. Osmičlenná skupinka sedí kolem stolu a mluví německy o běžných věcech, třeba zoo v Lešné nebo luhačovické kolonádě. A chystají se na výlet do Vídně. Vede je středoškolská učitelka Jarmila Kelnarová. „Učila jsem jazyky, ale s němčinou jsem začala až v důchodě. Bylo to po roce 1989 a byl takový zájem, že jsem mohla učit od rána do večera,“ vzpomíná. Naopak kurz angličtiny, který je v jiné místnosti, vede bývalý chemik z kožedělného výzkumného ústavu Karel Bakule. „Potřeboval jsem kontakt s odbornou literaturou, tak jsem se musel naučit anglicky,“ vysvětluje své začátky. Trochu paradoxní je, že ve skupině je jediný, kdo není pedagog. A jak seniorští studenti oslovují své kantory? „Karle,“ odpoví skupina jednohlasně a rozesměje se. Kluby zřizuje město, vedou si je ale sami senioři. Organizují výlety, výuku výpočetní techniky, hrají šachy nebo se jen setkávají.