Kvůli chybě nemocnice si pacienti ve Zlíně na novou internu počkají

Interna, kterou největší nemocnice ve Zlínském kraji nutně potřebuje už několik let, měla být hotová za dva roky. To se však zřejmě nepodaří.

Vedení Baťovy nemocnice totiž nemá vyřešenou nultou etapu, která stavbě centrálního pavilonu musí předcházet. Nemocnice nemá peníze na stavbu cesty, jež povede nad porodnicí, internou a oddělením LDN až k novému pavilonu. Proto si vezme úvěr od banky. Jeho návrh, který předložila krajským radním, ale neprošel.

„Chtěli bance zastavit i budovy, které zastavit nelze. Krajští úředníci a právní odbor to napadl a my jsme to vrátili k dopracování,“ vysvětlil hejtman Jiří Čunek, jenž má zdravotnictví na starosti.

Podle kraje se do seznamu budov dostala i kotelna a onkologie. Na ně ale v minulosti nemocnice čerpala dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). V tomto případě se musí dodržet pravidlo, které zastavování nemovitostí po určitou dobu zakazuje.

Vedení nemocnice situaci nekomentuje

Proč k takovému pochybení vůbec došlo, není jasné. Podle informací MF DNES na dotační podmínky už před několika měsíci upozorňovala dozorčí rada. Vedení nemocnice se k dotazům redakce nevyjádřilo.

Pokud by kraj takovou smlouvu o úvěru schválil, nemocnice by pravidla dotací porušila. A to by mělo své následky.

„Mohlo by se stát, že bychom všechny peníze museli státnímu fondu vrátit. Byly to desítky milionů,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro ekonomiku Jiří Sukop.

Na druhou stranu nařízení státu není zase tak striktní a povoluje i výjimku. Musí být ale schválená ministerstvem životního prostředí. A to se v tomto případě ještě nestalo.

„Žádnou takovou žádost o zástavním právu jsme od zlínské nemocnice neobdrželi,“ konstatovala mluvčí SFŽP Lucie Früblingová.

Až ji nemocnice pošle, fond k ní dá vlastní stanovisko a předá ministerstvu. A to pak výjimku buď udělí, nebo neudělí.

V obou případech je jasné, že samotné stavební práce na nové cestě nezačnou dříve než v polovině roku. Jen vyřízení úvěru u banky může trvat i měsíc. Minimálně tři měsíce pak obvykle trvá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud se některá z firem odvolá, tak i dvojnásobek.

Interna už je za hranicí životnosti

Stavebníci pak musejí postavit novou cestu, která zlepší dopravu přes nemocniční areál. Také zpevní svah, zbourají prádelnu a přeloží inženýrské sítě.

Teprve až bude tato etapa hotová, začne samotná stavba centrálního pavilonu. Stát bude zhruba 780 milionů korun a zaplatí ho kraj. Hotový bude za několik let.

Centrální pavilon krajská nemocnice nutně potřebuje. Jednak proto, že dnes už patří ke každé velké nemocnici. A také proto, že se do něj přestěhují interní obory, které teď sídlí v budově staré půl století. Ta je už několik let za hranicí životnosti a dnešní medicíně z mnoha pohledů nevyhovuje.

Nový pavilon je naplánovaný jako sedmipodlažní s přistávací plochou pro vrtulník. Vznikne na místě současné prádelny a pacienti v něm najdou nejen internu, ale i léčebnu dlouhodobě nemocných, neurologii, geriatrii a další oddělení.

„Pro modernizaci nemocnice je to zásadní věc,“ prohlásil už dříve ředitel Pavel Calábek. „V jednom objektu budou prakticky všechny akutní provozy,“ doplnil.

Pak už musí fungovat také urgentní příjem. Podle plánů by mělo jít o nízkou budovu, která bude s internou propojená. S její přípravou je nemocnice mnohem dál. Kraj na ni poskytl 50 milionů korun a už brzy by na ni mělo být vydané stavební povolení a vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele stavby.