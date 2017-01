Protikuřácký zákon zakazuje i pivo na akcích pro děti. Nesmysl, zní z obcí

V Kašavě, obci na Zlínsku s devíti stovkami obyvatel, pořádají Dětský den či Uspávání broučků, místní hasiči dělají pro děti různé soutěže a uskuteční se zde také dětský folklorní festival.

„Většina takových akcí se koná v létě a venku. Nedovedu si představit, že by si tam nikdo z rodičů nemohl dát ani jedno pivo,“ kroutí hlavou Josef Jarcovják, starosta Kašavy, která se v loňském roce stala vesnicí roku.

Jenže přesně tohle se opravdu může stát. Protikuřácký zákon, který už schválili poslanci a 18. ledna o něm bude hlasovat Senát (více zde), totiž obsahuje i zákaz prodeje alkoholu na akcích určených převážně pro děti.

Slovo „převážně“ je přitom klíčové a zároveň sporné. Není totiž jasné, jaké akce sem spadají. „Přímo na tuto část zákona jsem se dotázal. Bohužel to není přesně specifikováno,“ uznal uherskohradišťský poslanec Antonín Seďa.

Stejné opatření už je v zákoně od roku 2005

Podle ministerstva zdravotnictví jde o události, které jsou určené pro osoby mladší osmnácti let a je to patrné z jejího zaměření či programu. Nepomůže tak třeba přejmenovat Dětský den na Obecní den a tím se možnému střetu se zákonem vyhnout.

„Název akce není v tomto případě podstatný,“ sdělila mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

Navíc je otázkou, jak se takový zákaz bude dodržovat v praxi. Stejné opatření je totiž v zákoně obsaženo už od roku 2005. „Vzhledem k tomu, že dosud nečinilo problémy, není zvláštní důvod, aby se situace nyní měnila,“ uvedla Čechová.

Jen další důvod pro konec akcí, bojí se senátor

I tak ale v Senátu vzniká plán, jak zmíněné ustanovení z protikuřáckého zákona vyjmout. Například senátor Patrik Kunčar naznačil, že v souvislosti se zákazem prodeje piva na dětských akcích předloží návrh, aby se tato část zákona změnila.

„Se zákazem kouření problém nemám, ale tohle je nesmysl. Na mnohé dětské dny a akce pro mládež chodím, k žádným problémům kvůli alkoholu tam nedochází,“ řekl Kunčar, který dělá i starostu Uherského Brodu.

Sám přiznává, že kvůli podobným regulacím sílí obecná nespokojenost obyvatel s politikou.

„Už tak nyní platí tolik zákazů a příkazů, které likvidují spolkový život. Povede to jen k tomu, že lidi se naštvou a radši žádnou veřejnou akci dělat nebudou, než aby si museli hlídat, jestli vyhoví všem omezením v zákoně či vyhlášce,“ podotkl Kunčar.

Znění zákona kritizují i poslanci, kteří pro něj hlasovali

A shodný názor na věc má i řada starostů z regionu, které MF DNES oslovila. „Je to věc obyčejného selského rozumu. Pokud v obci uděláme rodinné odpoledne, kde si nikdo nedá k párku ani pivo, co se tím vyřeší? Z praktického hlediska to je naprostá hloupost,“ shrnul nejčastější námitky starosta Tlumačova Petr Horka.

Problematické však jsou i další pasáže v zákona. Například zmínka o tom, že na sportovních akcích si diváci dají už jen pivo desítku (tedy alkohol s objemem nejvíce 4,3 % etanolu) anebo víno. Nic víc.

Dochází tak k paradoxní situaci, kdy znění zákona kritizují i poslanci, kteří pro jeho schválení zvedli ruku. A teď spoléhají na to, že danou pasáž upraví Senát.

„Zákon o zákazu kouření jsem podpořil, ale bohužel do něj zasáhly pozměňovací návrhy. Problémových věcí je tam víc, třeba také odpovědnost hospodského za to, že jeho host poté nebude řídit auto. Jak to ale může někdo poznat?“ ptá se poslanec Ondřej Benešík.