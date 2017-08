Ve Vizovicích oslaví 50 let Trnkobraní i Elán, dorazí také americký jedlík

Z lidové veselice, která měla oslavit typické valašské ovoce - trnku, se proměnilo v hudební festival s programem pro celou rodinu.

Vizovické Trnkobraní slaví 50 let a v areálu likérky Rudolf Jelínek přivítá nejznámější české a slovenské kapely, zpěváky a zpěvačky, chybět nebude oblíbená soutěž v pojídání švestkových knedlíků, dětský koutek nebo Jelínkův biograf.

Přehlídku každoročně navštíví 15 až 20 tisíc diváků a jiné by to nemělo být ani letos. Brány areálu se jim otevřou v pátek v 15 hodin. Na co všechno se mohou těšit?

Hudební program

Hlavní hvězdou festivalu bude slovenská kapela Elán, která zahraje program Živých nás nedostanú, s nímž objíždí česká a slovenská města. Zajímavostí je, že padesát let existence neslaví jen Trnkobraní, ale také Elán.

„Elán má za sebou podobnou historii a muzikantský příběh jako festival Vizovické Trnkobraní, který zažil v minulosti řadu vrcholů i pádů a podařilo se mu překonat mnohé peripetie,“ uvedl organizátor přehlídky Michal Šesták.

Na soutěž jedlíků se vrátí americký rekordman Žebříčku jedlíků vládne Kamil Hamerský prakticky nepřetržitě už 14 let. Pouze v roce 2008 ho při soutěži v pojídání švestkových knedlíků porazil profesionální závodník z Ameriky Patrick Bertoletti. A přesně tato situace se může zopakovat i letos, protože americký jedlík má znovu zavítat do Vizovic. „Účast už přislíbil,“ upřesnila mluvčí festivalu Trnkobraní Klára Mixová. Hamerský ve Vizovicích drží český rekord z roku 2003, kdy spořádal 191 knedlíků. Bertoletti o pět let později zvítězil s 233 knedlíky. Na soutěž v pojídání švestkových knedlíků si nově lidé mohou dokonce vsadit. „Podle našeho odhadu zvládne vítěz spořádat okolo 155 knedlíků,“ uvádí mluvčí sázkové kanceláře Chance Markéta Světlíková. Kurzy naznačují, že sázkaři mírně favorizují amerického závodníka, Kamil Hamerský však určitě nebude chtít zůstat pozadu. Soutěž se koná v sobotu ve 13:15 hodin. Moderovat ji bude dvojice Jakub Kohák a Patrik Hezucký.

„Koncert odehrajeme tak, jak je připravený. Jsou v něm namixované staré hity, jako třeba Stužková, Dresy nebo Ak nie si moja, s novými písničkami,“ upřesnil frontman kapely Jožo Ráž (rozhovor s ním a s kytaristou a zpěvákem Jano Balážem čtěte zde). Fanouškům skupina zahraje v sobotu od 23 hodin.

Kromě ní se návštěvníkům během pátku představí například No Name, Mandrage, Tomáš Klus, Citron, Mňága a Žďorp, v sobotu pak Visací zámek, Tři sestry či Michal Hrůza.

Doprovodné akce

Ve Vizovicích si už lidé zvykli, že Trnkobraní nabízí rovněž atraktivní doprovodný program. Připravena opět bude divadelní scéna, která bude v sobotu patřit Komikům s.r.o. ve složení Tomáš Matonoha, Lukáš Pavlásek a Miloš Knor, i oblíbený Jelínkův biograf.

Diváci mohou zhlédnout filmy Prázdniny v Provence režiséra Vladimíra Michálka, Instalatér z Tuchlovic Tomáše Vorla či rodinný animovaný snímek Lichožrouti.

Pořadatelé myslí také na děti. „Zabavit se mohou v dětském koutku, kde čekají výtvarné a rukodělné dílny, soutěže pro chytré hlavy a pohybové disciplíny,“ uvedla mluvčí festivalu Klára Mixová.

Bezpečnost a dopravu pohlídá přes sto policistů

Na klidný průběh festivalu bude dohlížet více než stovka policistů. Do terénu vyrazí už v pátek krátce po poledni. Někteří budou kontrolovat dopravní situaci na příjezdových cestách do Vizovic.

„Přímo v ulicích města se budou pohybovat desítky pořádkových policistů, procházet budou také stanovými městečky i samotným areálem likérky. Do akce vyrazí i policejní koně a psi,“ řekla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Oproti minulým letům dojde ke změně parkování. „Cesta ze Zádveřic do Vizovic bude až k odbočce na Těchlovský kopec obousměrná a řidiči zde budou mít zakázáno parkovat,“ upozornila Kozumplíková.

Předloni spořádal Kamil Hamerský na Vizovickém Trnkobraní 150 švestkových knedlíků (reportáž čtěte zde):