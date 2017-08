Přístav v Napajedlích získal povolení, bude největší na Baťově kanále

Slepé rameno řeky Moravy u rekreačního areálu Pahrbek má čím dál horší kvalitu a pomalu vysychá. Ke koupání láká už jen minimálně, s rybařením to není o mnoho lepší a lodě sem nemohou. Nový přístav by ho měl oživit.

Krajský úřad ve Zlíně před několika dny vydal posudek, podle kterého provoz negativně neovlivní životní prostředí. To je první podstatný dokument.

„Kapacitně to bude největší přístav na celé vodní cestě,“ upozornil Vojtěch Bártek, ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál.

„V této části kanálu žádný přístav není, přitom turistů sem jezdí čím dál více, zvyšuje se i počet lodí a my na rostoucí zájem potřebujeme být nachystaní,“ vysvětlil.

Loni navštívilo historickou vodní cestu rekordních 90 tisíc lidí. V napajedelském přístavu by se mohlo o víkendech v hlavní sezoně vystřídat až třicet lodí různých velikostí.

Po otevření plavební komory v Bělově, která propojí vodní cestu až do Kroměříže (více čtěte zde), by to mohlo být i dvakrát tolik. Napajedla tak ve velikosti předběhnou i přístav v Petrově, který je v této době nejnovější a také největší (více zde).

Na malém přístavišti se dá loď odstavit jen krátce

Všechny lodě najdou na Pahrbku místo na krátkodobé i dlouhodobé stání, doplní si pohonné hmoty, odčerpají odpadní vody, naplní pitnou vodu, dobijí si elektřinu.

„Teď tady žádná loď nemůže kotvit dlouhodobě, lidé si nemají kde dočerpat pohonné hmoty, kde loď opravit. Jsou z toho nešťastní a chodí tady s kanystry od benzinky,“ poukázal spolumajitel rekreačního areálu na Pahrbku Radim Malota.

Za sezonu ubytuje v chatkách přes šest tisíc lidí. K dispozici má velké parkoviště, restauraci, sportoviště, půjčovnu šlapadel. Hostům nabízí procházku na zámek, do hřebčína i trasy cyklostezek kolem vodní cesty.

Ti, kteří proplouvají Baťovým kanálem na několikadenních plavbách, u něj ale přespat nemůžou a ve městě se ani nezdrží, protože na malém přístavišti je možné odstavit loď jen na omezenou dobu. Dlouhodobé stání spojené s výletem umožní až nová stavba s propojením řeky a ramene.

„To udělat musíme, protože v současné době se z Moravy nedá lodí na slepé rameno dostat. Proto bude vstup úzkým hrdlem s protipovodňovými vraty, aby se v případě velké vody dala zavřít. A v místě těchto vrat bude přemostění i s cyklostezkou,“ upřesnil Bártek.

Stát chce do Baťova kanálu dát jeden a čtvrt miliardy

Propojení navíc zásadně pomůže vodě v samotném rameni.

„Pahrbek nebyl nikdy vyčištěný a velmi tím trpí. Když se propojí s Moravou, získá přítok, voda začne proudit a hlavně se zlepší její kvalita,“ doufá Malota.

Přístav bude navíc od zbytku slepého ramene dělit nová hráz, takže koupání bude oddělené od lodí.

Zatím je ale hotový jen posudek vlivu na životní prostředí. Teď čeká Povodí Moravy zpracování projektu pro územní řízení a pak vyřizování stavebního povolení a hledání dodavatele stavby. Dokončení je naplánované na rok 2021.

„S financemi by problém být neměl,“ věří starostka Napajedel Irena Brabcová.

Sto milionů, které by vybudování mělo stát, už je rezervovaných ve Státním fondu dopravní infrastruktury.

To ale není všechno. Do roku 2024 by měl stát do Baťova kanálu investovat 1,25 miliardy korun, které použije třeba na rozšíření přístavu ve Veselí nad Moravou nebo na stavbu už zmíněné plavební komory v Bělově.