Vsetín jde za postupem i díky penězům od města, mohl si dovolit posily

Soupisku druholigových hokejistů Vsetína před pár dny rozšířily dvě posily – obránce Štěpán Jeník a útočník Vladimír Luka. Valašský hokejový klub (VHK), jak zní jeho oficiální název, si jejich angažování mohl dovolit i díky finanční pomoci místní radnice.

Ta poslala klubu dotaci 1,5 milionu korun, na svém posledním zasedání ji schválili zastupitelé. Klub přitom v žádosti o příspěvek avizoval, že poskytnuté finance chce využít k úhradě výdajů za rozhodčí, trenéry, dopravu či hokejovou výstroj.

„Peníze, které oddíl díky dotaci ušetří, může využít k nákupu nových hráčů,“ potvrdil starosta Jiří Čunek.

A jen pár dní po zastupitelstvu k příchodu nových hráčů skutečně došlo.

„Posílením týmu si chceme splnit cíl, kterým je porvat se o postup. Pro celé město by to byla událost. Hokej přináší lidem zábavu, potěšení a rozptýlení,“ přiblížil jednatel VHK Daniel Tobola.

Případný postup bere radnice i jako reklamu pro město. Vsetín a hokej, to je spojení známé po celé zemi. V 90. letech a na přelomu milénia získal místní klub šest mistrovských titulů. Pak ale šel ekonomicky ke dnu, přišel o extraligovou licenci a v roce 2007 dokonce na jednu sezonu zaniklo A-mužstvo.

Teď je ale Vsetín zase při chuti a chce se dostat z druhé ligy o jedno patro výš.

„Naše město na mapě Česka nezvýraznil nikdo víc než právě hokej. Vytváří nám dobrou reklamu. A čím vyšší soutěž oddíl hraje, tím vyšší zájem má o daný sport mládež. Ty peníze za to stojí,“ poukázal Čunek.

Zvýšené náklady po postupu má pokrýt sponzor

Otázkou ale je, zda nebude hokejový klub v budoucnu žádat o peníze častěji.

„V případě postupu do vyšší soutěže nemáme garanci, že hokejisté nepřijdou s tím, že chtějí opět přidat na mzdy,“ upozornil opoziční zastupitel Roman Kalabus.

Muži VHK Vsetín nyní vedou východní skupinu druhé ligy. Pokud vyhrají březnové play-off, čeká je baráž o postup do WSM Ligy, jak se nyní druhá nejvyšší hokejová soutěž jmenuje.

Očekávané vyšší náklady v případě startu v první lize by ale měla pokrýt především společnost Robe, která vsetínské hokejisty sponzoruje.

„Firma se k tomu už dříve zavázala. Náš současný příspěvek je zcela mimořádný,“ řekl Čunek.

V návštěvnosti zápasů je Vsetín na 19. místě v celé zemi

Radnice argumentuje i faktem, že v návštěvnosti hokejových utkání v rámci celé země drží Vsetín 19. příčku. A to včetně všech klubů hrajících extraligu.

„Hokej je ve Vsetíně fenomén,“ podotkl místostarosta Tomáš Pifka.

Nárůst finanční podpory hokejistů zastupitelé schválili i přesto, že se město v klubu nijak majetkově neangažuje. A nehodlá tak činit ani do budoucna.

„S majetkovým vstupem do hokeje máme historicky špatné zkušenosti. Město to stálo nekonečné množství peněz,“ připomněl Pifka dobu, kdy se ve Vsetíně hrála extraliga.

Radnice tehdy hokejistům postupně poskytla půjčku ve výši 18 milionů korun, která se jí však nikdy nevrátila.

Jeden mládežnický hokejista stojí městskou kasu 38 tisíc

Na oplátku za aktuální navýšení podpory si město aspoň zajistilo, že bude mít svého zástupce v kontrolním orgánu klubu, jenž bude podrobně dohlížet na jeho hospodaření.

Hokejisté také začnou zveřejňovat odměny hráčů a trenérů. Ty se letos vyšplhají na 5,3 milionu korun.

„Jde nám o zajištění vyšší transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky,“ nastínil zastupitel Michal Berg.

Ten spolu s kolegy z Koalice pro otevřený Vsetín prosadil pro příští rok i milionový nárůst grantů pro ostatní sporty z rozpočtu města.

„Nechtěli jsme, aby peníze navíc dostali jen hokejisté,“ objasnil Berg.

Na jednu mládežnickou gymnastku jde ročně 1200 korun

Hokej zatím letos získal 6,1 milionu korun, tedy 63 procent všech dotací, které do sportu a volnočasového vyžití město poslalo. Více než pět milionů z této částky putovalo na mládež.

Zatímco na jednoho mládežnického hokejistu tak jde ročně 38 tisíc, na gymnastku pouze 1200 korun.

Například Klub házené Zbrojovka Vsetín dostává od radnice každý rok 100 tisíc.

„Každý sport by samozřejmě potřeboval víc peněz, to je jasné. Děláme všechno pro to, abychom toho dosáhli, pořád předkládáme nějaké projekty. Město má ale záměr posunout výš hokej,“ sdělil předseda klubu René Kajaba.

„Nedostal jsem jedinou výtku, že by některý sport nebyl uspokojený. Současné vedení města rozpočet na sport neustále navyšuje,“ reagoval Robert Teleky, předseda městské sportovní komise, v níž kromě politiků sedí i zástupci klubů.