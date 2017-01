Obchvat Valašského Meziříčí čekají tři roky příprav, pak začne stavba

„Máme za sebou technickou poradu všech, kterých se stavba týká, projektantů, vodohospodářů nebo starostů obcí,“ řekl starosta Meziříčí Robert Stržínek.

„Skutečně se to pohnulo, do konce roku bude projekt, který jasně vytyčí stavbu i pozemky, přes které povede,“ dodal.

Pak se může začít s výkupem a v roce 2020 i se stavbou.

„V tuto chvíli to vidím jako naprosto reálné,“ potvrdil šéf Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Práce vyjdou zhruba na 3,5 miliardy korun.

Stavba má náskok díky platnému posouzení vlivu na životní prostředí. A taky získala podporu ministra dopravy Dana Ťoka, který to oznámil loni v létě přímo na místě.

Se starostou Stržínkem jej pojí stranická příslušnost. „Je podstatné, že potvrdil zájem, obchvat se plánuje dlouho a lidé už tomu ani nevěřili. Teď se jim dostalo ujištění, že ho stát bere vážně. Žádný zlom v přípravách to ale nebyl,“ podotkl Stržínek.

Tranzitní doprava ucpává ve města kruhové objezdy

Jisté je, že město obchvat potřebuje. Setkávají se v něm dvě silnice první třídy - ze směru na Slovensko nebo Hranice a napojení na dálnici D1. Každou z nich denně projede na 20 tisíc aut, včetně tranzitní nákladní dopravy.

Průjezd je komplikovaný i proto, že jsou v centru tři kruhové objezdy na krátké vzdálenosti a ve špičce fungují jako ucpávka. Vnitroměstské dopravě by stačily, tranzitní už je pro ně příliš.

Západní obchvat Valašské Meziříčí – Jarcová Do konce roku 2017 bude hotový projekt pro územní řízení, v roce 2018 začne výkup pozemků, naplánovaný je na dva roky. V roce 2020 začne samotná stavba obchvatu, vyjde na 3,1 až 3,5 miliardy korun. Začíná u Jarcové, končí u Lešné, budou na ní tři mimoúrovňové křižovatky, jedna z nich u Poličné, ve směru na Bystřici pod Hostýnem.

Až bude obchvat, napojí se řidiči při příjezdu od Vsetína za Jarcovou, projedou mezi Meziříčím a Poličnou a před Juřinkou je cesta svede do průmyslového areálu a dál až za areál chemičky Deza.

V několika kilometrech obchvat povede v těsné blízkosti řeky Bečvy. Sjezd bude kromě obou konců také u Poličné.

„I tady bude velká křižovatka, a ačkoliv se setkává se silnicí druhé třídy, má opodstatnění,“ popsal Chudárek.

Trasa na Bystřici pod Hostýnem je už nyní hodně frekventovaná a zájem o ni nemá opadnout ani v budoucnu, kdy se bude díky obchvatu Bystřice a Holešova snadno napojovat na dálnici D49.

V úseku u Poličné budou do projektu zasahovat i protipovodňová opatření.

„Nejde o úplně typický obchvat, který vede zcela mimo město, tady je v bezprostřední blízkosti a bude hodně zatížený vnitroměstskou dopravou,“ podotkl projektant Petr Cabáš z brněnské projekční kanceláře HBH Projekt, která plány připravuje.

Zpožděná Palačovská spojka má vzniknout spolu s obchvatem

Stavba obchvatu má své odpůrce mezi majiteli pozemků, které má zabrat. V současnosti ale není atmosféra ve městě nijak rozbouřená.

„Všichni čekají na přesné vytyčení trasy,“ potvrdil Stržínek.

Jak složitá pak budou jednání o výkupech parcel, se dá těžko odhadovat.

Zároveň s pokrokem u obchvatu se zbrzdil harmonogram prací na jiné stavbě - části Palačovské spojky, na kterou obchvat naváže.

Silničáři pro ni nezískali výjimku a proto musí opakovat posouzení vlivu na přírodu. Pro město je to spíše dobrá zpráva.

„Kdyby spojka byla hotová dřív než obchvat, svedla by do centra města ještě víc dopravy než máme dnes. Když se stavby sejdou, bude to ideální,“ upozornil starosta.