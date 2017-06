Příměstské tábory jsou v kurzu, chybí však dostatek vedoucích

Týden se mohou starat o koně, učit se malovat, střílet z luku nebo prožívat propracovaný pohádkový příběh. Děti, které se chystají strávit část léta na táboře, mají z čeho vybírat.

„Většina táborů už má plno, v některých zbývá jedno či dvě místa. Rodiče by si určitě měli pospíšit,“ uvedla Ivana Vladíková z Domu dětí a mládeže Astra ve Zlíně.

Rodiče si tady mohou vybrat ze sportovních, modelářských, kynologických a řady dalších táborů. Astra se zaměřuje na takzvané příměstské akce, letos jich mají v plánu 26. Instruktoři si děti ráno převezmou od rodičů, odpoledne či navečer je zase vrátí.

„Tento typ programu je čím dál oblíbenější. Pokud bychom měli víc svých lidí, mohli bychom nabídku ještě rozšířit. Zájem by určitě byl,“ podotkla Vladíková.

Právě s vedoucími, kteří na tábory jezdí, je letos větší problém než dřív. Nahrává tomu situace na trhu práce. Nabídka brigád, kde si studenti vydělají víc peněz, je totiž větší než v minulosti.

„Je ale třeba si uvědomit, že práce instruktora na táboře je v podstatě dobrovolnická činnost. Musí mít zápal a nadšení. Většinou jezdívají lidé, s kterými spolupracujeme i v rámci různých kroužků během roku,“ poznamenala vedoucí holešovského střediska TyMy Jarmila Vaclachová.

Cena za týden? Až dva tisíce

Z 85 procent mají plnou kapacitu ve středisku volného času Alcedo ve Vsetíně. Kromě příměstských táborů tu pořádají i pobytové.

„Pořádáme třicítku táborů, zaměření je hodně pestré a snažíme se přicházet s novými věcmi,“ vysvětlil ředitel Alceda Pavel Bartoň.

Podle něj funguje motivace dětskými filmovými trháky, i proto jsou k mání tábory inspirované ságou Harryho Pottera, Kung-fu Pandou či Ledovým královstvím.

„Ale neznamená to, že by nebyl zájem o klasické všeobecně zaměřené tábory. Spíše naopak. Vůbec největší hlad byl po táboře Kudy z nudy, kdy děti vyjíždějí na výlety do okolí. Všechny turnusy byly skoro okamžitě po vypsání rozebrané,“ zmínil Bartoň.

Podobně jako další pořadatelé, i v Alcedu šli letos s cenou táborů mírně nahoru.

„Není to nic dramatického, chtěli jsme lépe zaplatit naše externí spolupracovníky,“ zdůvodnil ředitel střediska.

Za týdenní příměstský tábor si rodiče musejí připravit zhruba tisíc až dva tisíce korun. Záleží na zaměření i na tom, zda pořadatel musí například kupovat materiál, zda se hodně cestuje a podobně. Pobytový tábor vyjde na 3 až 5 tisíc korun.

Letní tábor je pro dítě vždy přínosem, říkají odborníci

Pokud už rodiče neseženou pobyt přes volnočasové středisko, na internetu narazí na řadu příměstských i pobytových akcí s volnou kapacitou.

Například na serveru www.taboreni.cz najdou jen v okrese Zlín 17 táborů. Některé jsou zaměřené velmi specificky.

Třeba ve Fryštáku je k mání příměstský tábor, kde se děti naučí cirkusovému umění.

„Pod vedením opravdových cirkusáků si tu děti vyzkouší žonglérské či akrobatické umění. Ale bude to i o pobytu v přírodě, lezení na horolezecké stěně nebo výrobě žonglérských pomůcek,“ popsal organizátor Jiří Sadila.

Netradiční tábor premiérově chystají v Žopech u Holešova. Z dětí se na čtrnáct dní stanou vojáci, kteří se budou učit sebeobraně, střelbě i orientaci a technice přežití v přírodě. Instruktory budou lidé od policie či z armády.

Na první pohled drsná náplň tábora má podle vedoucího Ondřeje Kreutze smysl.

„Tyto aktivity dnes dětem chybí. Na táboře získají spoustu praktických dovedností, navíc zajímavou formou,“ vysvětlil.

I když je nejnižší věková hranice deset let, program by podle něj zvládli i šestiletí. „Odzkoušíme to ale se staršími a příště bychom mohli hranici snížit,“ dodal Kreutz.

Vedoucí se vesměs shodnou, že ať už si rodiče vyberou jakýkoliv program, letní tábor bude pro děti vždy přínosem.

„Osobně bych více doporučila pobytové. Děti vydrží týden bez mobilu, internetu a domů se vrací jako vyměněné,“ zhodnotila Vaclachová.