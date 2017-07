Lupiči v Trenčíně přepadli benzinku, auto se zlínskou značkou pak utopili

Podle informací několika slovenských médií pachatelé pravděpodobně krátce po půlnoci z neděle na pondělí nejprve podpálili tři auta elitních policistů z Národní kriminální agentury na sídlišti Sihoť v Trenčíně. Šlo nejspíš o odpoutání pozornosti.

Dvě hodiny poté totiž na druhém konci Trenčína, u obce Veľké Bierovce, přepadla trojice mužů benzinku, kde byla v tu chvíli dvoučlenná obsluha. Na místo dorazili v luxusním černém Audi A8, jímž podle jednoho ze svědků lehce nabourali do tankujícího kamionu, zřejmě pro další odlákání pozornosti.

„Muž z benzinky se šel podívat, co udělali, a jeden z nich ho tam u těch rozbitých světel bavil. To je moje úvaha. Mezitím zbylí dva vešli dovnitř za obsluhující dívčinou. Byla to brigádnice, je tady týden,“ popsal pro TV Markíza jeden ze zaměstnanců benzinky.

Dvojice lupičů byla maskovaná kuklami, jeden z nich měl pistoli, druhý samopal. Vynutili si odevzdání tržby. Podle nepotvrzených informací bylo v pokladně 10 tisíc eur a v trezoru dalších 30 tisíc eur (dohromady více než milion korun).

Pachatelé totiž měli ideální načasování. Benzinka se nachází u přivaděče k dálnici Bratislava - Žilina, který předtím po konci festivalu Pohoda na trenčínském letišti využily tisíce odjíždějících návštěvníků. Dalo se tak čekat, že tržba bude vyšší než obyčejně.

Auto důkladně vyčistili a utopili

Pachatelé poté z místa ujeli po polní cestě. Auta, které bylo opatřené zlínskými kradenými SPZ, se zbavili nedaleko - poslali jej z hráze do šestimetrové hloubky derivačního kanálu Váhu, čehož si náhodně všiml místní rybář.

Ještě předtím ale lupiči nejspíš důkladně zametli stopy, policisté totiž později po vytažení auta našli uvnitř i kuchyňské utěrky. Z místa pak ujeli jiným vozem, informuje zpravodajský web Pravda.sk.

„Kolegové ze Slovenska se na nás obrátili, spolupracujeme s nimi, ale bližší informace nebudeme poskytovat,“ sdělil iDNES.cz zlínský policejní mluvčí Petr Jaroš.

„Krajský vyšetřovatel z Trenčína začal trestní stíhaní ve věci zločinu loupeže spáchané formou spolupachatelství. Momentálně probíhají procesní úkony, po pachatelích intenzivně pátráme,“ prohlásil bez dalších detailů trenčínský policejní mluvčí Pavol Kudlička.

Případ shořených aut je podle něj kvalifikován jako poškozování cizí věci, možnou souvislost mezi oběma událostmi policisté nekomentují.

Mají pachatelé podíl i na nevyřešené vraždě v Česku?

Podle několika slovenských médií by mělo jít o stejné pachatele, kteří mají v regionu za poslední dobu na svědomí více loupežných případů.

V akci kvůli nim byli i čeští policisté. Na konci června totiž trojice lupičů přepadla poštovní vůz převážející důchody ve slovenské obci Horné Srnie asi pět kilometrů od hranic s Českou republikou (psali jsme zde).

S lupem 17 tisíc eur se pak vydali pravděpodobně na čtyřkolce a motorce ke Slavičínu, kde je zahlédla policejní hlídka. Muži však nereagovali na výzvy ani varovný výstřel a zmizeli v lesích. Při následném důkladném pátrání, do něhož se zapojily i dva vrtulníky s termovizí, našli policisté dosud neupřesněné věci patřící pachatelům (více zde).

Podle informací Markízy jsou pachatelé velmi nebezpeční, čeští kriminalisté totiž údajně zajistili DNA shodující se s jednou nevyřešenou vraždou v Česku.